Зеленський записав ще одне відеозвернення. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n136742-koronavirus-v-ukrayini-zelenskyy-zayavyv-pro-stabilizaciu-sytuaciyi-iz-zarajennyam-covid-19-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що ситуація в державі із зараженням коронавірусною інфекцією COVID-19 певною мірою стабілізується.

Глава держави наголосив, що завдяки свідомості українців, які дотримуються самоізоляції та умов карантину, в останні дні не сталося різкого стрибка захворюваності. Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане Офісом президента в Facebook.

Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які постійно дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати, — зазначив президент і закликав залишатися дома на Великдень, бо ще дуже рано розслаблятися.

Президент додав, що медики почали нарощувати кількість тестувань — щодня робитимуть втричі більше тестів.

За словами Зеленського, найближчі дні в Україну мають прибути три літаки, які доставлять засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. А наступного тижня заплановано прибуття восьми літаків із такими вантажами.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня коронавірус в Україні діагностували вже у 3 тис. 372 осіб, з них 594 — медпрацівники. За останню добу зафіксовано 270 нових випадків інфікування.