ВООЗ розслідує випадки повторного зараження коронавірусом

Коронавірус. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n136743-vooz-rozsliduie-vypadky-povtornogo-zarajennya-koronavirusom.html

Ракурс

Всесвітня організація охорони здоров’я займається розслідуванням випадків повторного зараження коронавірусом, про які у п’ятницю під час брифінгу повідомив гендиректор південнокорейського Центру з контролю та профілактики захворювань Чон Юн Кен.

У ВООЗ заявили, що необхідно упевнитися, що збір зразків для проведення тестів здійснювався із дотриманням усіх правил, повідомляє Reuters.

Як відомо, пацієнт може бути виписаний із лікарні після двох послідовних негативних тестів, зроблених з інтервалом у 24 години.

У ВООЗ заявили, що зафіксовані випадки, коли деякі пацієнти мають ПЛР-позитивну реакцію після клінічного одужання. Для пояснення цих випадків необхідний систематичний збір зразків у пацієнтів, які вилікувалися, щоб краще зрозуміти, як довго коронавірус може продовжувати жити в організмі.

Є думка, що пацієнти не повторно заразилися коронавірусом, а могли захворіти через реактивацію COVID-19, який продовжував жити в організмі.

Як раніше писав «Ракурс», у Південній Кореї у пацієнтів, яких повністю вилікували від коронавірусу, повторний тест показав позитивний результат.