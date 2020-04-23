В Украине уже 7 тыс. 170 больных коронавирусом

https://racurs.ua/n137137-koronavirusnyy-antirekord-v-ukraine-za-sutki-zafiksirovali-pochti-600-novyh-bolnyh-covid-19-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 7 тыс. 170 человек, из них 475 детей и более 1 тыс. медицинских работников. За последние сутки инфицирование COVID-19 подтвердили еще у 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медицинских работника.

Среди новых больных были госпитализированы 182 человека. Об этом во время онлайн-брифинга 23 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что это новый антирекорд по количеству новых больных в Украине.

Мы считаем, что это стало следствием, в частности, нарушения карантина во время Вербного воскресенья и непосредственно на Пасху, — рассказал министр.

Он отметил, что в 22 апреля выздоровели 80 инфицированных, среди них четверо детей. Еще 13 человек умерли. Всего в Украине зафиксировано уже 187 смертей от коронавируса, еще 504 человека излечились.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 4 тыс. 862 пациента, из них 372 ребенка. Госпитализированы 2 тыс. 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 100 человек, в том числе один ребенок.

Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:

Винницкая область — 353 случая (45 выздоровели)

Волынская область — 188 случаев (17 выздоровели)

Днепропетровская область — 186 случаев (11 выздоровели)

Донецкая область — 21 случай (10 выздоровели)

Житомирская область — 304 случая (один выздоровел)

Закарпатская область — 230 случаев (22 выздоровели)

Запорожская область — 146 случаев (21 выздоровел)

Ивано-Франковская область — 644 случая (27 выздоровели)

г. Киев — 1 тыс. 59 случаев (45 выздоровели)

Киевская область — 451 случай (33 выздоровели)

Кировоградская область — 258 случаев (31 выздоровел)

Львовская область — 282 случая (32 выздоровели)

Луганская область — 27 случаев (трое выздоровели)

Николаевская область — 99 случаев;

Одесская область — 161 случай (трое выздоровели)

Полтавская область — 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская область — 396 случаев (29 выздоровели)

Сумская область — 89 случаев (28 выздоровели)

Тернопольская область — 499 случая (38 выздоровели)

Харьковская область — 101 случай (шестеро выздоровели)

Херсонская область — 77 случаев (10 выздоровели)

Хмельницкая область — 61 случай (7 выздоровели)

Черкасская область — 220 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая область — 1 тыс. 140 случаев (36 выздоровели)

Черниговская область — 17 случаев (трое выздоровели).

Как писал «Ракурс», в Черновцах места для больных коронавирусом в городских больницах заканчиваются и власть думает о развертывании временного госпиталя.