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Ракурс
Юлия Кузьменко. Фото: Delo.ua

Убийство Шеремета: МВД проводит массовые обыски в доме Кузьменко

23 апр 2020, 09:16
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Убийство Павла Шеремета расследуется уже несколько лет. Полиция задержала несколько подозреваемых. Сегодня утром в дом Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста, пришли с обысками сотрудники следственного управления Министерства внутренних дел Украины.

О массовых обысках в доме Кузьменко сообщил в своем Facebook адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

По словам адвоката, обыски в доме его подзащитной продолжаются с 6.20 утра.


Беспалый добавил, что основанием для проведения обысков в доме Кузьменко является решение Печерского районного суда Киева, которое было вынесено в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.

Как ранее писал «Ракурс», Печерский районный суд Киева 1 апреля принял решение о продлении срока содержания под стражей Кузьменко на два месяца. Подозреваемая останется под стражей до 30 мая 2020 года.

Источник: Ракурс


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