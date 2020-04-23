Убийство Шеремета: МВД проводит массовые обыски в доме Кузьменко

Юлия Кузьменко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n137136-ubiystvo-sheremeta-mvd-provodit-massovye-obyski-v-dome-kuzmenko.html

Ракурс

Убийство Павла Шеремета расследуется уже несколько лет. Полиция задержала несколько подозреваемых. Сегодня утром в дом Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста, пришли с обысками сотрудники следственного управления Министерства внутренних дел Украины.

О массовых обысках в доме Кузьменко сообщил в своем Facebook адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

По словам адвоката, обыски в доме его подзащитной продолжаются с 6.20 утра.

Беспалый добавил, что основанием для проведения обысков в доме Кузьменко является решение Печерского районного суда Киева, которое было вынесено в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.

Как ранее писал «Ракурс», Печерский районный суд Киева 1 апреля принял решение о продлении срока содержания под стражей Кузьменко на два месяца. Подозреваемая останется под стражей до 30 мая 2020 года.