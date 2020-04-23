Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n137135-v-mire-uje-bolee-2-6-mln-zabolevshih-covid-19-vspyshka-koronavirusa-proizoshla-v-zooparke.html

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Эпидемия коронавируса продолжается, количество инфицированных во всем мире растет с каждым днем. По состоянию на утро 23 апреля в мире подтверждены более 2,6 млн случаев заболевания.

Больше всего зараженных сейчас в США — более 842 тыс. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

На втором месте Испания — там уже более 208 тыс. зараженных. Италия на третьем месте — 187 тыс. больных. Во Франции и Германии — 157 и 150 тыс. заражений соответственно, в Великобритании — 134 тыс. 638, в Турции — 98 тыс. 674, в Иране — 85 тыс. 996, в Китае — 83 тыс.

Коронавирус стал причиной смерти более 184 тыс. человек, 721 тыс. инфицированных выздоровели.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вирус COVID-19 продолжает распространяться и будет с нами долго. Об этом он написал в своем Twitter.

Тем временем вспышку коронавируса зафиксировали в американском зоопарке «Бронкс», который расположен в Нью-Йорке. В зоопарке коронавирусом заразились еще трое львов и четыре тигра после того, как в начале месяца COVID-19 выявили у одного тигра. Чиновники зоопарка полагают, что они были заражены работником, который болел COVID-19 в бессимптомной форме.

Кроме того, в американском штате Нью-Йорк у двух домашних котов подтверждено заражение коронавирусом. Предполагается, что эти коты могли заразиться болезнью от своих хозяев или от кого-то по соседству.

Также на итальянском круизном судне Costa Atlantica, который причалил на ремонт в японском порту Нагасаки, подтвердили около 50 случаев коронавируса.