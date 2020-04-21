Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2617-pochemu-kajdyy-pyatyy-zabolevshiy-koronavirusom-v-ukraine-medik.html

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В борьбе с коронавирусной инфекцией самую высокую цену платят медики. В начале апреля известный медицинский журнал Medscape опубликовал список памяти медработников, умерших от COVID-19 во всем мире. На 1 апреля в нем значилось 633 человека всевозможного возраста — от 22 до 91 года. Возле фамилий врачей стоят самые различные специальности, среди которых семейные, педиатры, офтальмологи, гематологи, онкологи, стоматологи и др. Цифры по коронавирусу в Украине отличаются от мировых.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается, поэтому точно измерить риски для медиков сложно. Неоспоримо то, что они находятся в непосредственной близости к инфицированным, подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах. Это означает, что медперсонал болеет, как правило, тяжело. Так, во время вспышки SARS в 2002‒2003 годах, согласно данным ВОЗ, на медперсонал пришлось 21% от всех подтвержденных случаев инфицирования в мире. Известно, что при нынешней пандемии этот показатель в Китае варьировался от 4% до 12%. В Италии инфицированные медики в начале пандемии в общем числе заболевших составляли 13%, а сегодня — около 9%.

К сожалению, наша страна в этом перечне занимает «передовую» позицию: на сегодня почти каждый пятый среди официально зарегистрированных случаев коронавируса в Украине — человек в белом халате. Этот показатель растет ежедневно, согласно последним данным, инфицировано 1138 медицинских работников. Иногда их так много, что приходится закрывать целые больницы. Так, на днях закрыли на карантин больницу в райцентре Подольск Одесской области.

При дефиците медицинского персонала выход из строя каждого — это проблема в квадрате. Медики не только рискуют больше всех — заразиться, принести вирус домой, но и каждый такой случай заболевания — это кластер, ведь один медработник может контактировать с десятками коллег и пациентов.

Минздрав: это небрежность и геройство

«Значительная часть заболевших медиков — это бытовой путь инфицирования, не связанный с оказанием медицинской помощи. Есть факты халатности по отношению к своей собственной защите, где-то также геройство», — заявила в одном из телеэфиров замминистра здравоохранения Ирина Микичак. Конечно, небрежность и геройство присутствуют — с этим трудно не согласиться, но разве дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) не является проблемой в Украине?

Например, во Франции врачи подали в суд на правительство за то, что власть не распорядилась нарастить производство медицинских масок, что поставило под угрозу медиков. У нас в это время продолжают закупать-обеспечивать-рапортовать волонтеры, отработавшие все возможные навыки на помощи армии. И до сих пор нередки случаи, когда к пациентам с подозрением на коронавирус в Украине приезжают отважные медики — в самодельных масках, без какого-либо намека на защиту. Ну разве что еще в красивых фиолетовых перчатках. Видимо, уповая на всю мощь своего иммунитета, часто пенсионного.

В Минздраве не стоят в стороне. «Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тыс. защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране», — заявила на днях заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она уточнила, что закуплены костюмы китайского производства (цена 488 грн), имеющие все европейские сертификаты, отвечающие стандартам ISO, а кроме того имеющие в комплекте бахилы. «В ближайшее время мы получим эти костюмы в Украине и распределим их по всем регионам. Мы будем уверены, что наши врачи защищены должным образом, а одежда, которую мы им дадим, будет соответствовать всем необходимым критериям. В этих костюмах врачи будут надежно защищены», — резюмировала заместитель министра здравоохранения.

Вот вроде бы хорошая новость. Но костюмы биозащиты, как и бахилы, не входят в стандарт СИЗ (приказ Минздрава №722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)» от 28 марта 2020 года). Получается, Минздрав закупает то, что не прописано в документе, разработанном самим же Минздравом для медработников. Все нюансы использования средств индивидуальной защиты описаны в Приложении 6, где упор делается на рациональности в условиях глобального дефицита. Зачем прописывать стандарты, которые фактически не выполняются? Итог — полная неразбериха, хаос и случаи инфицирования.

Три причины: почему медики инфицируются коронавирусом в Украине

Согласно последним данным, 17,6% от общего количества зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Украине составляют медики. Как можно объяснить столь высокий процент инфицирования среди медицинского персонала?

По мнению Романа Колесника, специалиста отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья, на это повлияло множество факторов, основные из них:

Отсутствие адекватного планирования, подготовки к вспышке коронавируса в Украине. Отсутствие обучения. Несмотря на то, что было достаточно много времени для подготовки, это время использовали не совсем корректно. В большинстве случаев медицинский персонал в полном объеме не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Проблема также в том, что медперсонал не всегда умеет правильно их использовать.

Как показал опыт Китая, Италии, Испании, США, где уровень обеспечения СИЗ на довольно неплохом уровне, весомую лепту в неприглядную статистику вносит нерациональное и неправильное использование средств индивидуальной защиты. Медики также перерабатывают и устают, совершая все больше ошибок.

«Довольно часто бывает, когда медицинские работники говорят, что маска недостаточно эффективна и мы заразились. При этом надевают маску только на рот или на подбородок. Средства индивидуальной защиты нужно не только иметь, но и уметь правильно надеть, носить и снять (при снятии также есть много рисков заразиться). Нужно также правильно утилизировать. Санитарка, которая будет эти СИЗ выносить или проводить с ними дезинфекционные мероприятия, также должна быть обеспечена средствами защиты, чтобы самой не подвергнуться опасности», — объясняет эксперт. Чтобы не было таких досадных ошибок, по словам Колесника, для медицинского персонала нужно постоянно проводить тренировки.

В Минздраве также на днях наконец-то решили медиков регулярно тестировать. «В связи с существенным увеличением количества больных медицинских работников мы рассматриваем возможность проведения тестирования раз в пять дней всем медработникам, работающим с COVID-19», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее тестирование медработников на коронавирус в Украине почему-то проводилось согласно общему алгоритму — только при появлении симптомов заболевания. Такие запоздалые решения приводят к тому, что в лечебных учреждениях могут не только лечить и спасать пациентов, но и сами больницы рискуют стать очагами заражения коронавирусной инфекцией.