Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2617-chomu-kojen-p-yatyy-hvoryy-na-koronavirus-v-ukrayini-medyk.html

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У боротьбі з коронавірусною інфекцією найвищу ціну платять медики. На початку квітня відомий медичний журнал Medscape опублікував список пам'яті медпрацівників, які померли від COVID-19 в усьому світі. Станом на 1 квітня в ньому було 633 особи різного віку — від 22 до 91 року. Біля прізвищ лікарів стоять найрізноманітніші спеціальності, серед яких сімейні, педіатри, офтальмологи, гематологи, онкологи, стоматологи та ін. Цифри щодо коронавірусу в Україні відрізняються від світових.

Пандемія коронавірусної інфекції триває, тому точно виміряти ризики для медиків складно. Незаперечним є той факт, що вони перебувають у безпосередній близькості до інфікованих, піддаються не просто зараженню, а отриманню вірусу у великих дозах. Це означає, що медперсонал хворіє зазвичай важко. Так, під час спалаху SARS у 2002‒2003 роках, згідно з даними ВООЗ, на медперсонал припадало 21% від усіх підтверджених випадків інфікування у світі. Відомо, що за нинішньої пандемії цей показник у Китаї варіювався від 4% до 12%. В Італії інфіковані медики на початку пандемії в загальній кількості захворілих становили 13%, а сьогодні — близько 9%.

На жаль, наша країна в цьому переліку посідає «передову» позицію: на сьогодні майже кожен п'ятий серед офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу в Україні — людина в білому халаті. Цей показник зростає щодня, згідно з останніми даними, інфіковано 1138 медичних працівників. Іноді їх так багато, що доводиться закривати цілі лікарні. Так, днями закрили на карантин лікарню в райцентрі Подольськ Одеської області.

За умов дефіциту медичного персоналу вибуття кожного — це проблема в квадраті. Медики не лише ризикують більше за всіх — заразитися, принести вірус додому, але й кожен такий випадок захворювання — це кластер, адже один медпрацівник може контактувати з десятками колег і пацієнтів.

МОЗ: це недбалість і геройство

«Значна частина медиків, які захворіли, — це побутовий шлях інфікування, не пов'язаний із наданням медичної допомоги. Є факти недбалості до свого власного захисту, десь також геройство», — заявила в одному з телеефірів заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Звичайно, недбалість і геройство присутні — з цим важко не погодитися, але хіба дефіцит засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) не є проблемою в Україні?

Наприклад, у Франції лікарі подали до суду на уряд за те, що влада не розпорядилася наростити виробництво медичних масок, що поставило під загрозу медиків. У нас в цей самий час продовжують закуповувати-забезпечувати-рапортувати волонтери, які відпрацювали всі можливі навички на допомозі армії. І досі нерідкими є випадки, коли до пацієнтів з підозрою на коронавірус в Україні приїжджають відважні медики — в саморобних масках, без жодного натяку на захист. Ну хіба що ще у гарних фіолетових рукавичках. Напевно, сподіваючись на всю міць свого імунітету, часто пенсійного.

У МОЗ не стоять осторонь. «Ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків якісними засобами індивідуального захисту. Тому уже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні», — заявила днями заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Вона уточнила, що закуплено костюми китайського виробництва (ціна 488 грн), які мають усі європейські сертифікати, відповідають стандартам ISO, а крім того мають у комплекті бахили. «Найближчим часом ми отримаємо ці костюми в Україні та розподілимо їх по всіх регіонах. Ми будемо впевнені, що наші лікарі захищені належним чином, а одяг, який ми їм дамо, відповідатиме усім необхідним критеріям. У цих костюмах лікарі будуть надійно захищені», — резюмувала заступниця міністра охорони здоров’я.

Ось начебто гарна новина. Але костюми біозахисту, як і бахили, не входять у стандарт ЗІЗ (наказ МОЗ №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» від 28 березня 2020 року). Виходить, МОЗ закуповує те, що не прописано в документі, розробленому самим же МОЗ для медпрацівників. Всі нюанси використання засобів індивідуального захисту описані в Додатку 6, де упор робиться на раціональності в умовах глобального дефіциту. Навіщо прописувати стандарти, які фактично не виконуються? Підсумок — повна плутанина, хаос і випадки інфікування.

Три причини: чому медики інфікуються коронавірусом в Україні

Згідно з останніми даними, 17,6% від загальної кількості зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус в Україні становлять медики. Як можна пояснити такий високий відсоток інфікування серед медичного персоналу?

На думку Романа Колесника, фахівця відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я, на це вплинуло багато чинників, основні з них:

Відсутність адекватного планування, підготовки до спалаху коронавірусу в Україні. Відсутність навчання. Попри те, що було достатньо багато часу для підготовки, цей час використали не зовсім коректно. У більшості випадків медичний персонал у повному обсязі не забезпечений засобами індивідуального захисту. Проблема також у тому, що медперсонал не завжди вміє правильно їх використовувати.

Як показав досвід Китаю, Італії, Іспанії, США, де рівень забезпечення ЗІЗ на вельми непоганому рівні, вагому лепту в непривабливу статистику вносить нераціональне й неправильне використання засобів індивідуального захисту. Медики також забагато працюють і втомлюються, припускаючись помилок дедалі більше.

«Доволі часто буває, коли медичні працівники кажуть, що маска недостатньо ефективна і ми заразилися. При цьому вдягають маску лише на рот чи на підборіддя. Засоби індивідуального захисту потрібно не лише мати, а й вміти правильно вдягнути, носити та зняти (під час зняття також є багато ризиків заразитися). Потрібно також правильно утилізувати. Санітарка, яка буде ці ЗІЗ виносити чи проводити з ними дезінфекційні заходи, також має бути забезпечена засобами захисту, щоб самій не наразитися на небезпеку», — пояснює експерт. Щоб не було таких прикрих помилок, за словами Колесника, для медичного персоналу потрібно постійно проводити тренування.

У МОЗ також днями нарешті вирішили медиків регулярно тестувати. «У зв'язку із суттєвим збільшенням кількості хворих медичних працівників ми розглядаємо можливість проведення тестування раз на п’ять днів усім медпрацівникам, які працюють з COVID-19», — заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Раніше тестування медпрацівників на коронавірус в Україні чомусь проводилося відповідно до загального алгоритму — тільки за появи симптомів захворювання. Такі запізнілі рішення призводять до того, що в лікувальних закладах можуть не тільки лікувати і рятувати пацієнтів, але й самі лікарні ризикують стати вогнищами зараження коронавірусною інфекцією.