Гугл посвятил новый дудл Дню святого Георгия

https://racurs.ua/n137134-gugl-posvyatil-novyy-dudl-dnu-svyatogo-georgiya-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) представил новый дудл (doodle), который посвящен Дню святого Георгия. Это общехристианский церковный праздник в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

Как отметили в компании, святой Георгий — покровитель Англии, он олицетворяет собой храбрость, честность и лидерство. Согласно легенде, святой Георгий в одиночку убил дракона, чтобы спасти осажденный город.

Именно этому и посвящен новый дудл. На нем изображен сам Георгий, который сидит возле костра и жарит над ним хлеб, нанизанный на его меч. По другую сторону от костра сидит тот самый дракон.

Легенда о святом, который убивает страшного дракона, появилась в 10 веке среди преданий восточной православной церкви. Согласно легенде, в Ливии, куда отправились крестоносцы, было небольшое озеро с пресной водой, которое спасало жителей города от жажды. И вот как-то раз на берегу водоема появился большой дракон, который не подпускал к воде, пока ему не принесут в жертву ребенка.

Это продолжалось до того момента, пока жребий не пал на дочку местного правителя. По счастливой случайности в тот момент неподалеку проезжал святой Георгий — он предложил избавить местных жителей от чудовища, если они в качестве благодарности примут христианство. В итоге, дракон побежден, город стал одним из оплотов христианства, а в месте сражения с драконом правитель поставил красивую церковь.

В конце 14 века крест святого Георгия становится официальной эмблемой Великобритании, вместе с символами Шотландии и Ирландии, крестами святого Андрея и святого Патрика, образуя современный флаг страны.

Напомним, накануне Гугл представил новый дудл, который был создан ко Дню Земли и обращал внимание на проблему массового вымирания пчел.