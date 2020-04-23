Погода в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 23 апреля днем будет теплой, а вот ночью на севере страны, в восточных, западных и центральных областях ожидаются заморозки.

Сильные заморозки ночью 23 апреля ожидаются в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью в этих регионах ожидается 0−5° мороза на поверхности почвы, а также в воздухе. Это соответствует второму уровню опасности. Днем в этих областях воздух прогреется до 15°, без осадков. Погодные условия в Сумах будут такими же, но ожидается небольшой дождь.

Также заморозки на поверхности почвы синоптики прогнозируют в центральных областях страны, в том числе Киеве и Киевской области. Также температура на поверхности почвы опустится до 0−5° в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и других областях. В Черниговской области, кроме того, днем ожидается дождь.

Погода на западе страны ночью также будет прохладной. Заморозки на поверхности почвы ожидаются и в западных регионах, кроме Закарпатской области.

В остальном погода в Украине в этот день будет теплой, без осадков. Днем на юге и западе страны ожидается до +16−18°, ночью — 3−5° тепла. Ветер восточно-западный, 5−10 м/с.