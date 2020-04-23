Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода в Україні 23 квітня вдень буде теплою, а ось вночі на півночі країни, у східних, західних і центральних областях очікуються заморозки.

Сильні заморозки вночі 23 квітня очікуються в Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі у цих регіонах очікується 0−5° морозу на поверхні ґрунту, а також в повітрі. Це відповідає другому рівню небезпеки. Вдень у цих областях повітря прогріється до +15°, без опадів. Погодні умови у Сумах будуть такими ж, але очікується невеликий дощ.

Також заморозки на поверхні ґрунту синоптики прогнозують в центральних областях країни, зокрема у Києві та Київській області. Також температура на поверхні ґрунту опуститься до 0−5° в Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та інших областях. У Чернігівській області, окрім того, вдень очікується дощ.

Погода на заході країни вночі також буде прохолодною. Заморозки на поверхні ґрунту очікуються й в західних регіонах, окрім Закарпатської області.

Загалом погода в Україні у цей день буде теплою, без опадів. Вдень на півдні та заході країни очікується до +16−18°, вночі — 3−5° тепла. Вітер східно-західний, 5−10 м/с.