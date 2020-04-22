Магнітні бурі у травні 2020: штормитиме неабияк

Магнітні бурі у травні 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Дуже добре, що на початку травня на нас чекає пом'якшення карантинних правил, завдяки яким ми зможемо вільно гуляти в парках і лісах. Річ у тім, що магнітні бурі у травні 2020 обіцяють доволі неприємні сюрпризи. А один з головних способів поліпшення самопочуття для метеозалежних людей — прогулянки на свіжому повітрі.

Але про це трохи нижче, а поки подивімося на календар магнітних бур у травні 2020.

Магнітних бур у травні очікується чотири — три сильні та одна середньої сили. Але спочатку ще одна не дуже добра новина. Наприкінці квітня (26‒27 числа) Землю накриє вельми помітне магнітне збурення. Вже напередодні, 24‒25 квітня, метеозалежні люди можуть відчути значне погіршення самопочуття, і такий стан у декого триватиме до п'яти днів, з 24 по 28 квітня.

Тепер про календар магнітних бур на травень.

Магнітні бурі у травні 2020 на нас чекають:

4 травня,

6 травня,

23 травня,

29 травня.

Варто сказати, що термін «магнітна буря» є не дуже науковим. Насправді сильне збурення магнітосфери Землі — явище, на щастя, не дуже часте. Те, що ми називаємо «бурями», — це слабкі або середньої сили магнітні збурення. Травневі бурі (особливо на початку місяця, 4 і 6 травня), як, втім, і бурю, очікувану наприкінці квітня, можна віднести до збурень середньої сили. Проте для метеозалежних людей це привід вжити деяких заходів заздалегідь.

Магнітні бурі у травні 2020: що робити метеозалежним

Метеозалежним людям добре відомі симптоми, що відчуваються під час геомагнітних збурень: важкий головний біль, стомлюваність, безсоння, болі в суглобах. Ці неприємності можна пережити, а ось можливі стрибки артеріального тиску — це вже серйозна небезпека для здоров'я тих, у кого серцево-судинна система не в порядку.

У різних джерелах статистика щодо впливу магнітних бур на самопочуття коливається, але загалом дослідники сходяться в тому, що під час сильних геомагнітних збурень кількість інфарктів зростає більш як удвічі, а інсультів — трохи менш як удвічі. Кількість метеозалежних людей встановити доволі складно, за різними даними, вона становить від половини до двох третин всього населення земної кулі, причому з віком метеозалежність стає сильнішою.

Нагадаємо прості рекомендації для метеозалежних людей, як пережити магнітні бурі у травні 2020. Переглянути раціон харчування, відмовитися від важкої, жирної та гострої їжі і алкоголю, звести до мінімуму вживання кави, замінивши її неміцним чаєм. Дуже важливо добре висипатися, багато гуляти на свіжому повітрі (чому сприяє ослаблення карантинних обмежень). І найголовніше — менше нервувати.

Магнітні бурі у травні 2020: як вони впливають на людей

Магнітні бурі — одне з найцікавіших природних явищ ще й тому, що механізм впливу їх на людський організм досі до кінця не вивчений.

Ми вже писали про те, що вперше на зв'язок між сонячною активністю і статистикою нещасних випадків на транспорті та у виробництві звернув увагу у 20-х роках минулого століття біофізик Олександр Чижевський, автор монографії «Земне відлуння сонячних бур». Досліджуючи історичні документи, він виявив зв'язок між 11-річним циклом сонячної активності та хронікою катаклізмів, воєн і епідемій на землі.

Попри це, вчені досі сперечаються, чи не перебільшений вплив магнітних бур на людський організм. Причина магнітних збурень — вибухи на Сонці, викиди сонячної матерії спотворюють геомагнітне поле Землі.

Але є один цікавий момент: у багатьох метеозалежних людей неприємні симптоми з'являються не тоді, коли сонячний вітер досягає Землі і викликає перешкоди в магнітному полі, а... відразу під час спалаху на Сонці. Причому найчастіше багато хто й гадки не має про те, що за день почнеться магнітна буря. Чому так відбувається?

Щодо цього є кілька припущень. Можливо, метеозалежні люди здатні вловити спалахи на Сонці (а світло долітає від Сонця до Землі за вісім хвилин). Зрозуміло, свідомо вони навряд чи це помічають, проте організм віддає команду: «Увага, небезпека!». Але тут виникає друге запитання — головні болі та інші неприємності, властиві метеозалежним людям під час магнітних бур, проявляються і вночі! Тобто в момент спалаху на Сонці метеозалежний мешканець тієї частини планети, що не обернена в цей момент до Сонця, теж може її відчути. Чому?

Є припущення, що так можуть відчуватися гравітаційні хвилі, які, на відміну від світових, впливають на всю планету одночасно. В такому разі можна побудувати ще одну схему впливу магнітних бур на людей. Виглядатиме вона так. На Сонці відбувається спалах, сонячна матерія виривається у простір і летить до Землі. Але сам вибух супроводжується викидом світлових і гравітаційних хвиль, що теж рухаються зі швидкістю світла. І людський організм сприймає саме цей гравітаційний удар, а зовсім не магнітні збурення, які доходять до Землі за добу чи дві.

На користь цієї теорії свідчить і той факт, що геомагнітні відхилення, які виникають під час магнітних бур (в тому числі магнітні бурі у травні 2020) в жодне порівняння не йдуть з впливом магнітних полів, породжених діяльністю людини. Коли ми їдемо в метро, вмикаємо мікрохвильовку або проходимо під лінією електропередач, магнітний удар є набагато сильнішим. Такому техногенному впливу люди піддаються постійно... і водночас болісно реагують на спалахи на Сонці.

Слідкуйте за календарем магнітних бур у травні 2020 року, бережіть себе і будьте здорові!