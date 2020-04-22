Магнитные бури в мае 2020: штормить будет прилично

Магнитные бури в мае 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Очень хорошо, что в начале мая нас ждет смягчение карантинных правил, благодаря которым мы сможем свободно гулять в парках и лесах. Дело в том, что магнитные бури в мае 2020 обещают довольно неприятные сюрпризы. А один из главных способов улучшения самочувствия для метеозависимых людей — прогулки на свежем воздухе.

Но об этом немного ниже, а пока давайте посмотрим на календарь магнитных бурь в мае 2020.

Магнитных бурь в мае ожидается четыре — три сильные и одна средней силы. Но сначала еще одна не очень хорошая новость. В конце апреля (26‒27 числа) Землю накроет довольно заметное магнитное возмущение. Уже накануне, 24‒25 апреля, метеозависимые люди могут почувствовать значительное ухудшение самочувствия, и такое состояние у некоторых продлится до пяти дней, с 24 по 28 апреля.

Теперь о календаре магнитных бурь на май.

Магнитные бури в мае 2020 нас ждут:

4 мая,

6 мая,

23 мая,

29 мая.

Нужно сказать, что термин «магнитная буря» не особенно научен. На самом деле сильное возмущение магнитосферы Земли — явление, к счастью, не очень частое. То, что мы называем «бурями», — это на деле слабые и средней силы магнитные возмущения. Майские бури (особенно в начале месяца, 4 и 6 мая), как, впрочем, и бурю, ожидаемую в конце апреля, можно отнести к возмущениям средней силы. Тем не менее, для метеозависимых людей это повод принять некоторые меры заранее.

Магнитные бури в мае 2020: что делать метеозависимым

Метеозависимым людям хорошо известны симптомы, ощущаемые во время геомагнитных возмущений: тяжелая головная боль, утомляемость, бессонница, боли в суставах. Эти неприятности можно пережить, а вот возможные скачки артериального давления — это уже серьезная опасность для здоровья тех, у кого сердечно-сосудистая система не в порядке.

В разных источниках статистика по влиянию магнитных бурь на самочувствие колеблется, но в целом исследователи сходятся в том, что во время сильных геомагнитных возмущений количество инфарктов возрастает в два с лишним раза, а инсультов — немного меньше чем в два раза. Количество метеозависимых людей установить довольно сложно, по разным данным, оно составляет от половины до двух третей всего населения земного шара, причем с возрастом метеозависимость становится сильнее.

Напомним простые рекомендации для метеозависимых людей, как пережить магнитные бури в мае 2020. Пересмотреть рацион питания, отказаться от тяжелой, жирной и острой пищи и алкоголя, свести до минимума употребление кофе, заменив его некрепким чаем. Очень важно хорошо высыпаться, много гулять на свежем воздухе (чему способствует ослабление карантинных ограничений). И самое главное — поменьше нервничать.

Магнитные бури в мае 2020: как они влияют на людей

Магнитные бури — одно из интереснейших природных явлений еще и потому, что механизм влияния их на человеческий организм до сих пор до конца не изучен.

Мы уже писали о том, что впервые на связь между солнечной активностью и статистикой несчастных случаев на транспорте и в производстве обратил внимание в 20-х годах прошлого века биофизик Александр Чижевский, автор монографии «Земное эхо солнечных бурь». Исследуя исторические документы, он обнаружил связь между 11-летним циклом солнечной активности и хроникой катаклизмов, войн и эпидемий на земле.

Несмотря на это, ученые до сих пор спорят, не преувеличено ли влияние магнитных бурь на человеческий организм. Причина магнитных возмущений — взрывы на Солнце, выбросы солнечной материи искажают геомагнитное поле Земли.

Но есть один интересный момент: у многих метеозависимых людей неприятные симптомы появляются не тогда, когда солнечный ветер достигает Земли и вызывает помехи в магнитном поле, а… сразу во время вспышки на Солнце. Причем зачастую многие понятия не имеют о том, что через день начнется магнитная буря. Почему так происходит?

На этот счет есть несколько предположений. Возможно, метеозависимые люди в состоянии уловить вспышки на Солнце (а свет долетает от Солнца до Земли за восемь минут). Разумеется, сознательно они вряд ли это замечают, тем не менее, организм отдает команду: «Внимание, опасность!». Но тут возникает второй вопрос — головные боли и прочие неприятности, свойственные метеозависимым людям во время магнитных бурь, проявляются и ночью! То есть в момент вспышки на Солнце метеозависимый обитатель той части планеты, которая не повернута в этот момент к Солнцу, тоже может ее почувствовать. Почему?

Есть предположение, что так могут ощущаться гравитационные волны, которые, в отличие от световых, воздействуют на всю планету одновременно. В таком случае можно построить еще одну схему влияния магнитных бурь на людей. Выглядеть она будет так. На Солнце происходит вспышка, солнечная материя вырывается в пространство и летит к Земле. Но сам взрыв сопровождается выбросом световых и гравитационных волн, тоже движущихся со скоростью света. И человеческий организм воспринимает именно этот гравитационный удар, а вовсе не магнитные возмущения, которые доходят до Земли спустя сутки-другие.

В пользу этой теории свидетельствует и тот факт, что геомагнитные отклонения, возникающие во время магнитных бурь (в том числе магнитные бури в мае 2020) ни в какое сравнение не идут с воздействием магнитных полей, порожденных деятельностью человека. Когда мы едем в метро, включаем микроволновку или проходим под линией электропередач, магнитный удар намного сильнее. Такому техногенному воздействию люди подвергаются постоянно… и при этом болезненно реагируют на вспышки на Солнце.

Следите за календарем магнитных бурь в мае 2020, берегите себя и будьте здоровы!