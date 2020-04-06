Магнитные бури в апреле 2020: самый сильный удар нас ожидает перед Пасхой

Магнитные бури в апреле 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Сегодня, когда в Украине введены строгие правила карантина, не следует забывать о рисках, которые могут ослабить оборону нашего организма и сделать его более уязвимым для коронавирусной инфекции. Один из таких факторов — магнитные бури.

Причиной магнитных бурь становятся вспышки на Солнце, которые вызывают солнечный ветер — поток заряженных частиц , увлекающий за собой силовые линии магнитных полей Солнца, обтекающий магнитосферу Земли и время от времени вызывающий колебания геомагнитного поля нашей планеты. Как правило, продолжительность магнитной бури — от нескольких часов до нескольких дней.

Поэтому рекомендуем внимательно изучить календарь магнитных бурь в апреле 2020 года. Первую вспышку, выпавшую на 1 апреля, мы уже пережили. Следующие магнитные бури в апреле 2020 года прогнозируются на такие даты:

7 апреля,

18 апреля,

20 апреля,

28, 29 и 30 апреля.

Самая сильная магнитная буря в апреле 2020 ожидается 18 числа, в субботу. Но есть две хорошие новости. Первая — даже самая мощная магнитная буря в апреле 2020 года в целом не тянет даже на магнитное возмущение средней силы. И вторая — календарь магнитных бурь может меняться, поэтому метеочувствительным людям стоит время от времени смотреть свежие прогнозы.

Магнитные бури в апреле 2020: как уберечься метеозависимым?

Врачи по сей день спорят насчет того, насколько сильно магнитные бури влияют на человеческий организм. Во всяком случае, есть и такая теория: на самочувствие метеозависимых людей влияют не столько колебания магнитного поля, сколько… избыток информации. Мол, мнительные, внушаемые, склонные паниковать люди, начитавшись разных ужасов, находят у себя и те хвори, которых нет в помине. Однако в этом есть другая серьезная и вполне реальная опасность.

У таких людей под действием страха в организме увеличивается количество кортизола, гормона стресса, что, в свою очередь, приводит к резкому снижению иммунитета. Таким образом, человек, впавший в панику, становится легкой добычей для вполне реальных и опасных инфекций. Сейчас, когда Украину настигла вспышка коронавирусной инфекции, об этом следует помнить как никогда, и вместо того, чтобы поддаваться иррациональным страхам, спокойно принимать все меры для того, чтобы магнитные бури в апреле 2020 не стали дополнительным фактором риска.

Однако каждый, кто на собственном опыте знает, что такое метеозависимость (а метеозависимых людей примерно 15%), отнесется к прогнозу магнитных бурь в апреле 2020 более чем серьезно. Самые распространенные симптомы — слабость, утомляемость, головные боли, бессонница и перепады давления.

Что можно посоветовать метеозависимым людям накануне и во время магнитной бури в апреле 2020? За несколько дней до часа пик отказаться от кофе и алкоголя, вместо них пить травяные чаи, не переедать. (Во всем можно отыскать что-то хорошее — раз уж самая сильная магнитная буря в апреле 2020 выпадает на Пасху, то карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавируса в Украине заодно помешают украинцам предаваться традиционному праздничному чревоугодию.)

Очень важно как следует высыпаться и много гулять на свежем воздухе. Это, как видим, противоречит строгим карантинным правилам, введенным с 6 апреля в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, однако прогулки можно заменить зарядкой дома в хорошо проветриваемой комнате.

Тем, кто страдает от повышенного или пониженного артериального давления, следует во время магнитной бури в апреле 2020 держать под рукой препараты, нормализующие давление. Очень кстати может оказаться таблетка растворимого аспирина (если у вас нет проблем с желудком).

И не забывайте отслеживать календарь магнитных бурь.

Магнитные бури в апреле 2020: интересные факты

Те, кто скептически относится к тому, что магнитные бури способны влиять на организм, забывают, что человеческими органами чувств магнитное поле напрямую не воспринимается. Однако о том, что магнитные бури — реальность, свидетельствует, например, северное сияние. Обычно увидеть это впечатляющее зрелище можно только за полярным кругом. Но когда в атмосфере бушуют особенно сильные магнитные вихри, полярное сияние можно увидеть и гораздо южнее, и в исторических летописях такие случаи зафиксированы.

В 20-х годах прошлого века биофизик Александр Чижевский, автор монографии «Земное эхо солнечных бурь», впервые обратил внимание на связь между солнечной активностью и статистикой несчастных случаев на транспорте и в производстве. Немного позже, в 30-х годах XX столетия, на юге Франции, в Ницце обратили внимание на связь технических сбоев в работе местной телефонной станции и статистикой случаев инфарктов и инсультов. И то, и другое приходилось на дни, следовавшие за вспышками на Солнце.

В 50-х годах эту взаимосвязь подтвердили немецкие исследователи Рейтер и Вернер. Взяв за основу статистику автокатастроф и сравнив ее с графиком солнечной активности, они увидели несомненную связь между вспышками на Солнце и несчастными случаями.

Сильные колебания магнитного поля могут вызывать помехи в радиосигналах и даже выход из строя электрооборудования из-за перепадов напряжения. А уж механизмы никак нельзя обвинить в мнительности и паникерстве.

Вернемся к Александру Чижевскому. В книге «Земное эхо солнечных бурь» он впервые написал об 11-летнем цикле солнечной активности и его связи с катастрофами, стихийными бедствиями и войнами. К слову, Солнце влияет и на статистику эпидемий инфекционных заболеваний.

«Астронома, читающего эпидемиологию холеры, невольно изумляет тот факт, что хорошо знакомые ему годы солнечных бурь и ураганов вызывают столь великие бедственные явления и, наоборот, годы солнечного успокоения и мира совпадают с годами освобождения человека от безграничного ужаса перед этим неодолимым невидимым врагом», — написал ученый.

…А пока — не паникуйте, соблюдайте правила карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, отслеживайте график магнитных бурь в апреле 2020 и будьте здоровы!