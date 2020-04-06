Магнітні бурі у квітні 2020: найсильніший удар на нас чекає напередодні Великодня

Магнітні бурі у квітні 2020. Фото: Pixabay

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Сьогодні, коли в Україні запроваджено суворі правила карантину, не варто забувати про ризики, які можуть послабити оборону нашого організму і зробити його більш уразливим для коронавірусної інфекції. Один з таких факторів — магнітні бурі.

Причиною магнітних бур стають спалахи на Сонці, які викликають сонячний вітер — потік заряджених частинок, що захоплює силові лінії магнітних полів Сонця, обтікає магнітосферу Землі і час від часу викликає коливання геомагнітного поля нашої планети. Як правило, тривалість магнітної бурі — від кількох годин до кількох днів.

Тому радимо уважно вивчити календар магнітних бур у квітні 2020 року. Перший спалах, що випав на 1 квітня, ми вже пережили. Наступні магнітні бурі в квітні 2020 року прогнозуються на такі дати:

7 квітня,

18 квітня,

20 квітня,

28, 29 і 30 квітня.

Найсильніша магнітна буря в квітні 2020 очікується 18 числа, в суботу. Але є дві хороші новини. Перша — навіть найпотужніша магнітна буря в квітні 2020 року загалом не тягне навіть на магнітне збурення середньої сили. І друга — календар магнітних бур може змінюватися, тому метеочутливим людям варто час від часу дивитися свіжі прогнози.

Магнітні бурі у квітні 2020: як вберегтися метеозалежним?

Лікарі донині сперечаються щодо того, наскільки сильно магнітні бурі впливають на людський організм. У всякому разі, є і така теорія: на самопочуття метеозалежних людей впливають не стільки коливання магнітного поля, скільки... надлишок інформації. Мовляв, недовірливі, схильні панікувати люди, начитавшись різних жахів, знаходять у себе й ті хвороби, яких немає і близько. Однак в цьому є інша серйозна й цілком реальна небезпека.

У таких людей під дією страху в організмі збільшується кількість кортизолу, гормону стресу, що, своєю чергою, призводить до різкого зниження імунітету. Таким чином, людина, яка впала у паніку, стає легкою здобиччю для цілком реальних і небезпечних інфекцій. Зараз, коли в Україні спалах коронавірусної інфекції, про це варто пам'ятати як ніколи, і замість того, щоб піддаватися ірраціональним страхам, спокійно вживати всіх заходів для того, щоб магнітні бурі в квітні 2020 не стали додатковим фактором ризику.

Однак кожен, хто на власному досвіді знає, що таке метеозалежність (а метеозалежних людей приблизно 15%), поставиться до прогнозу магнітних бур у квітні 2020 більш як серйозно. Найпоширеніші симптоми — слабкість, стомлюваність, головний біль, безсоння і перепади тиску.

Що можна порадити метеозалежним людям напередодні і під час магнітної бурі в квітні 2020? За кілька днів до години пік відмовитися від кави і алкоголю, замість них пити трав'яні чаї, не переїдати. (У всьому можна відшукати щось хороше — якщо вже найсильніша магнітна буря в квітні 2020 випадає на Великдень, то карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні заодно не дадуть українцям піддаватися традиційній святковій обжерливості.)

Дуже важливо добряче висипатися і багато гуляти на свіжому повітрі. Це, як бачимо, суперечить суворим карантинним правилам, запровадженим з 6 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції, однак прогулянки можна замінити зарядкою вдома у добре провітрюваній кімнаті.

Тим, хто страждає від підвищеного або зниженого артеріального тиску, варто під час магнітної бурі в квітні 2020 тримати під рукою препарати, які нормалізують тиск. Дуже доречною може стати таблетка розчинного аспірину (якщо у вас немає проблем зі шлунком).

І не забувайте відстежувати календар магнітних бур.

Магнітні бурі в квітні 2020: цікаві факти

Ті, хто скептично ставиться до того, що магнітні бурі здатні впливати на організм, забувають, що людськими органами почуттів магнітне поле безпосередньо не сприймається. Однак про те, що магнітні бурі — реальність, свідчить, наприклад, північне сяйво. Зазвичай побачити це вражаюче видовище можна тільки за полярним колом. Та коли в атмосфері бушують особливо сильні магнітні вихори, полярне сяйво можна побачити і набагато південніше, і в історичних літописах такі випадки зафіксовані.

У 20-х роках минулого століття біофізик Олександр Чижевський, автор монографії «Земне відлуння сонячних бур», вперше звернув увагу на зв'язок між сонячною активністю і статистикою нещасних випадків на транспорті та у виробництві. Трохи пізніше, у 30-х роках XX століття, на півдні Франції, в Ніцці звернули увагу на зв'язок технічних збоїв у роботі місцевої телефонної станції і статистикою випадків інфарктів та інсультів. І те, й інше припадало на дні, які слідували за спалахами на Сонці.

У 50-х роках цей взаємозв'язок підтвердили німецькі дослідники Рейтер і Вернер. Взявши за основу статистику автокатастроф і порівнявши її з графіком сонячної активності, вони побачили безсумнівний зв'язок між спалахами на Сонці і нещасними випадками.

Сильні коливання магнітного поля можуть спричиняти перешкоди для радіосигналів і навіть вихід з ладу електрообладнання через перепади напруги. А вже механізми ніяк не можна звинуватити в підозріливості та панікерстві.

Повернімося до Олександра Чижевського. У книжці «Земне відлуння сонячних бур» він вперше написав про 11-річний цикл сонячної активності і його зв'язок з катастрофами, стихійними лихами та війнами. До слова, Сонце впливає і на статистику епідемій інфекційних захворювань.

«Астронома, який читає епідеміологію холери, мимоволі дивує той факт, що добре знайомі йому роки сонячних бур і ураганів викликають настільки великі тяжкі явища і, навпаки, роки сонячного спокою і миру збігаються з роками звільнення людини від безмежного жаху перед цим нездоланним невидимим ворогом», — написав вчений.

...А поки що — не панікуйте, дотримуйтесь правил карантину у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції, відстежуйте графік магнітних бур у квітні 2020 і будьте здорові!