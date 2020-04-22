Коронавірус у Чернівцях: місця в лікарнях закінчуються, влада думає про розгортання тимчасового госпіталю, фото — "Молодий буковинець"

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Коронавірус у Чернівецькій області лютує, адже регіон вже давно є лідером в країні щодо виявлення інфікованих.

Сьогодні мер Чернівців Олексій Каспрук заявив, що місця в міських лікарнях закінчуються і влада думає про розгортання тимчасового госпіталю. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заспокоює: якщо 100% місць хворі на коронавірус заповнять, то розгорнуть третю чергу.

У чернівецьких міських лікарнях, які визначені опорними для лікування коронавірусу, закінчуються місця. Про це у прямому ефірі в Фейсбук розповів мер Каспрук. Насамперед це стосується міської лікарні № 1, у якій лікують пацієнтів у важкому стані.

При запланованому 61 ліжку, максимально плануємо розмістити до 80 хворих. Наразі на лікуванні перебувають 67 осіб. У міській лікарні № 4 є 40 місць. Зараз там перебуває 18 пацієнтів, за добу поклали 15 нових хворих. Отже, ці лікарні можуть прийняти ще 30−35 пацієнтів. При динаміці, яку ми спостерігаємо, це буквально декілька днів їхньої роботи, — заявив Каспрук.

За словами посадовця, якщо не перепрофілюють інші медичні заклади міста, хворих на коронавірус прийматимуть в тимчасовому госпіталі.

Голова ОДА Осачук повідомив, що, за даними Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ, в області за останню добу виявили 87 нових випадків інфікування. Загальна кількість хворих зросла до 1 тис. 140 осіб.

В області наразі заповнені 37% ліжко-місць, які призначені для лікування коронавірусу. До апаратів штучної вентиляції легень підключені тільки шестеро хворих, всього в області є 82 таких апарати.

Осачук відзначає, що більшість хворих в області лікується вдома під наглядом медиків. Відсоток хворих на коронавірус, які перебувають в лікарнях, на Буковині удвічі менший, ніж в середньому по країні.