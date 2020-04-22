Карантин в Україні триватиме до 11 травня — рішення Кабміну

https://racurs.ua/ua/n137090-karantyn-v-ukrayini-tryvatyme-do-11-travnya-rishennya-kabminu.html

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Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Відповідне рішення на засіданні 22 квітня ухвалив Кабінет міністрів. Продовження карантину викликане тим, що Україна ще не подолала піку захворюваності.

Ми ще не пройшли пік захворюваності, який, згідно з прогнозами, ми очікуємо між 3 і 8 травня… У нас є чіткий план виходу з карантину… Сьогодні продовжимо карантин до 11 травня, — заявив на початку засідання глава уряду Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що чіткий план уряду щодо виходу з карантину складається з п’яти етапів. Дату завершення карантину прем'єр запропонував називати «День К».

По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%. За нашими розрахунками, «День К» має настати 12 травня, — уточнив Шмигаль.

Окрім цього, уряд працює над поступовим збільшенням кількості тестувань, покращенням забезпечення лікарень та медиків, запровадженням системи Е-контролю за самоізоляцією як альтернативної обсервації.

Також уряд спрямував кошти Фонду боротьби з коронавірусом на:

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19 та закупівлю необхідних товарів, робіт і послуг;

доплати до зарплати медикам та іншим працівникам, що зайняті в боротьбі з коронавірусом на період здійснення відповідних заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку;

надання одноразової допомоги членам сімей медпрацівників, що загинули від COVID-19;

надання трансферту Пенсійному фонду;

надання допомоги Фонду соціального страхування;

поповнення резервного фонду держбюджету;

відновлення видатків та кредитів за програмами, що були скорочені у зв’язку зі створенням фонду.

Нагадаємо, карантин в Україні з 12 березня запровадили у навчальних закладах, також з 17 березня було введено у дію низку інших обмежувальних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в’їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. Тоді через загрозу COVID-19 закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинилася робота метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинилося міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення карантинних обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став ще жорсткішим, людям заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.