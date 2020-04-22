Стрілянина сталася у Львові. Фото: newsone.ua

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У Львові внаслідок збройного нападу загинув чоловік.

Стрілянина сталася на вулиці Академіка Павлова близько 10.00 22 квітня. Виявилося, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах стріляли у двох львів’ян. Про це 22 квітня повідомила прес-служба поліції Львівської області у Facebook.

Загинув від кульових поранень 49-річний львів’янин. Після вбивства нападники втекли з місця злочину. Правоохоронці попередньо встановили, що підозрювані втекли на «Форді» світлосірого кольору.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, оперативники карного розшуку, а також співробітники інших служб та підрозділів. Поліцейську операцію ввели у Львові та на території області. Розшуком та затриманням зловмисників займаються співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Також вирішується питання правової кваліфікації події.

За інформацією місцевого видання «То є Львів», невідомі застрелили нелегального валютника. Поки невідомо, чи пограбували його.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталося вбивство через ревнощі. Виявилося, що 52-річний чоловік розстріляв з мисливської рушниці молоду пару, а коли поліція прийшла до нього додому, викинувся з восьмого поверху і загинув.