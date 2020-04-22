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Ракурс
Стрельба произошла во Львове. Фото: newsone.ua

Во Львове неизвестные застрелили в подъезде валютчика (ФОТО)

22 апр 2020, 13:28
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Во Львове в результате вооруженного нападения погиб мужчина.

Стрельба произошла на улице Академика Павлова около 10.00 22 апреля. Оказалось, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах стреляли у двух львовян. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

Погиб от пулевых ранений 49-летний львовянин. После убийства нападавшие скрылись с места преступления. Правоохранители предварительно установили, что подозреваемые скрылись на «Форде» светлосерого цвета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, оперативники уголовного розыска, а также сотрудники других служб и подразделений. Полицейскую операцию ввели во Львове и на территории области. Розыском и задержанием злоумышленников занимаются сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Также решается вопрос правовой квалификации события.

По информации местного издания «Це Львів», неизвестные застрелили нелегального валютчика. Пока неизвестно, ограбили ли его.

Во Львове застрелили мужчину. Фото: полиция Львовской области

Во Львове застрелили мужчину. Фото: полиция Львовской области


Во Львове застрелили мужчину. Фото: полиция Львовской области

Напомним, в Кривом Роге произошло убийство из-за ревности. Оказалось, что 52-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару, а когда полиция пришла к нему домой, выбросился с восьмого этажа и погиб.


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