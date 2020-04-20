Полиция блокирует шоссе в Новой Шотландии во время поиска Вортмана, фото: The Canadian Press

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В Канаде в провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибли 16 человек.

Это самый кровавый подобный инцидент в истории страны, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

Среди погибших — сотрудник полиции, еще один полицейский попал в больницу, его ранения не опасны для жизни.

Стрельбу устроил 51-летний местный житель Габриэль Вортман. Он сначала проник в дом в поселке Портапик, расположенном в 100 км от столицы провинции города Галифакса, где расстрелял нескольких человек.

Впоследствии злоумышленник продолжил стрельбу в других местах, передвигаясь с помощью похожего на полицейский автомобиля. Сам Вортман был в полицейской форме. Какое именно оружие он использовал, не сообщается.

Также в этом регионе были подожжены несколько домов.

В конце концов Вортмана удалось заблокировать в 30 км от Галифакса, при задержании он погиб.

По мнению полиции, жертвы в доме, в который сначала проник Вортман, были неслучайными. По следующим жертвам он открывал огонь наугад.

Маршрут передвижения массового убийцы еще точно не установлен, поэтому количество жертв может оказаться большим.

До этого самым кровавым подобным преступлением в Канаде было убийство 14 женщин в Политехническом колледже Монреаля в 1989 году.

Напомним, осенью 2018 года в политехническом колледже в оккупированной Керчи произошло массовое убийство. Тогда погибли более 20 человек.