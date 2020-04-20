В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже у более чем 2,4 млн человек в мире, из них более чем 165,2 тыс. умерли, почти 625 тыс. вылечились.

В частности, в Европе количество умерших инфицированных коронавирусом людей превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США — почти 760 тыс., из них более 40 тыс. инфицированных умерли.

На втором месте — Испания с более чем 198,6 тыс. случаев, из которых 20,4 тыс. человек умерли.

Третью строчку в этом печальном рейтинге занимает Италия — почти 179 тыс. зафиксированных случаев инфицирования коронавируса, из которых более чем 23,6 тыс. имели летальный исход.

Во Франции зафиксированы 154 тыс. случаев коронавируса (из них почти 20 тыс. с летальным исходом), в Германии — более чем 145,7 тыс. случаев инфицирования (более 4,6 тыс. инфицированных умерли), в Великобритании — более чем 121,1 тыс. случаев коронавируса, из которых более чем 16 тыс. завершились смертью инфицированных лиц.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Китае отрицают версию о том, что SARS-CoV-2 мог быть искусственно создан в лаборатории Уханьского института вирусологии.