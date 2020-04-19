За границей от коронавируса излечились 50 украинцев. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n136986-za-granicey-ot-koronavirusa-izlechilis-50-ukraincev-mid-infografika.html

Ракурс

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что за границей от коронавируса уже излечились 50 украинцев. Выздоровление украинцев зафиксировано в 16 странах мира.

Больше всего украинцев выздоровели от коронавируса в Греции — 22 человека, сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

В Польше излечились от COVID-19 шестеро наших граждан, в Доминиканской Республике и Японии — по четыре человека, в Италии и Нигерии — по два человека. В Бельгии, Великобритании, Египте, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии — по одному украинцу излечились от коронавируса.

Семеро наших граждан стали жертвами COVID-19 за рубежом.

На сегодняшний день за границей от коронавируса лечатся 152 украинца. Больше всего украинцев находится на лечении в Италии — 121 человек.

Как ранее писал «Ракурс», на сегодняшнее утро в Украине подтверждены 5 тыс. 449 случаев коронавирусной инфекции. Количество смертей от коронавируса возросло до 141 человека. Полностью выздоровели от болезни 347 пациентов.