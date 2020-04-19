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Ракурс
Пасхальный понедельник — Поливальный понедельник. Фото: УНИАН

Завтра праздник Пасхальный понедельник: народные традиции и приметы

19 апр 2020, 22:26
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20 апреля праздник Пасхальный понедельник. В Библии сказано, что в этот день Иисус Христос после своего воскрешения явился ученикам и на протяжении 40 дней рассказывал им о Царствии Небесном, а после этого вознесся на небеса.

Этот праздник также известен как Поливальный понедельник. На Гуцульщине и Подолье парни в этот день водили своих девушек к реке и обливали их водой. Это делалось с той целью, чтобы девушки дольше сохраняли свою красоту и были здоровыми. За обливание девушки парням должны были давать писанки.

На Буковине девушку выводили во двор, а парни по очереди трижды лили ей на шею родниковую воду, не забывая говорить: «Христос воскрес!» После процедуры обливания девушка приглашала парней за стол и в знак благодарности давала каждому по две писанки.

Считалось, что обливание сохраняет девушкам красоту, а женщинам укрепляет здоровье.

В Закарпатье поливание происходит на протяжении трех дней. В первый день парни обливают девушек, на второй день девушки обливают парней, а на третий день все могут поливать друг друга без разбора.

В Пасхальный понедельник нельзя предаваться унынию, ссориться, переедать и употреблять чрезмерное количество алкоголя.


Народные приметы на Поливальный понедельник.

  • Если птицы не поют, то можно ожидать скорых заморозков.
  • Если утром пойдет дождь, то и лето будет дождливым.
  • Если будет безветренно, а небо синим, то вскоре должен пойти дождь.
  • Если в этот день будет солнечная погода, то и лето будет таким же.

Источник: Ракурс


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