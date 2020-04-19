Завтра праздник Пасхальный понедельник: народные традиции и приметыhttps://racurs.ua/n136985-zavtra-prazdnik-pashalnyy-ponedelnik-narodnye-tradicii-i-primety.htmlРакурс
20 апреля праздник Пасхальный понедельник. В Библии сказано, что в этот день Иисус Христос после своего воскрешения явился ученикам и на протяжении 40 дней рассказывал им о Царствии Небесном, а после этого вознесся на небеса.
Этот праздник также известен как Поливальный понедельник. На Гуцульщине и Подолье парни в этот день водили своих девушек к реке и обливали их водой. Это делалось с той целью, чтобы девушки дольше сохраняли свою красоту и были здоровыми. За обливание девушки парням должны были давать писанки.
На Буковине девушку выводили во двор, а парни по очереди трижды лили ей на шею родниковую воду, не забывая говорить: «Христос воскрес!» После процедуры обливания девушка приглашала парней за стол и в знак благодарности давала каждому по две писанки.
Считалось, что обливание сохраняет девушкам красоту, а женщинам укрепляет здоровье.
В Закарпатье поливание происходит на протяжении трех дней. В первый день парни обливают девушек, на второй день девушки обливают парней, а на третий день все могут поливать друг друга без разбора.
В Пасхальный понедельник нельзя предаваться унынию, ссориться, переедать и употреблять чрезмерное количество алкоголя.
Народные приметы на Поливальный понедельник.
- Если птицы не поют, то можно ожидать скорых заморозков.
- Если утром пойдет дождь, то и лето будет дождливым.
- Если будет безветренно, а небо синим, то вскоре должен пойти дождь.
- Если в этот день будет солнечная погода, то и лето будет таким же.