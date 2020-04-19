Пасхальный понедельник — Поливальный понедельник. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n136985-zavtra-prazdnik-pashalnyy-ponedelnik-narodnye-tradicii-i-primety.html

Ракурс

20 апреля праздник Пасхальный понедельник. В Библии сказано, что в этот день Иисус Христос после своего воскрешения явился ученикам и на протяжении 40 дней рассказывал им о Царствии Небесном, а после этого вознесся на небеса.

Этот праздник также известен как Поливальный понедельник. На Гуцульщине и Подолье парни в этот день водили своих девушек к реке и обливали их водой. Это делалось с той целью, чтобы девушки дольше сохраняли свою красоту и были здоровыми. За обливание девушки парням должны были давать писанки.

На Буковине девушку выводили во двор, а парни по очереди трижды лили ей на шею родниковую воду, не забывая говорить: «Христос воскрес!» После процедуры обливания девушка приглашала парней за стол и в знак благодарности давала каждому по две писанки.

Считалось, что обливание сохраняет девушкам красоту, а женщинам укрепляет здоровье.

В Закарпатье поливание происходит на протяжении трех дней. В первый день парни обливают девушек, на второй день девушки обливают парней, а на третий день все могут поливать друг друга без разбора.

В Пасхальный понедельник нельзя предаваться унынию, ссориться, переедать и употреблять чрезмерное количество алкоголя.

Народные приметы на Поливальный понедельник.