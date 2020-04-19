Великодній понеділок - Поливаний понеділок. Фото: УНІАН

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20 квітня свято Великодній понеділок. У Біблії сказано, що цього дня Ісус Христос після свого воскресіння явився учням і протягом 40 днів розповідав їм про Царство Небесне, а після цього вознісся на небеса.

Це свято також відоме як Поливаний понеділок. На Гуцульщині і Поділлі хлопці цього дня водили своїх дівчат до річки і обливали їх водою. Це робилося для того, щоб дівчата довше зберігали свою красу і були здоровими. За обливання дівчата хлопцям повинні були давати писанки.

На Буковині дівчину виводили на подвір’я, а хлопці по черзі тричі лили їй на шию джерельну воду, не забуваючи говорити: «Христос воскрес!» Після процедури обливання дівчина запрошувала хлопців за стіл, а у знак подяки давала кожному по дві писанки.

Вважалося, що обливання зберігає дівчатам красу, а жінкам зміцнює здоров’я.

У Закарпатті поливання відбувається протягом трьох днів. У перший день хлопці обливають дівчат, на другий день дівчата обливають хлопців, а на третій день усі можуть поливати один одного.

У Великодній понеділок не можна піддаватися смутку, сваритися, переїдати та вживати надмірну кількість алкоголю.

Народні прикмети на Поливаний понеділок.