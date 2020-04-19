Олександр Лукашенко. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136984-lukashenko-razom-iz-synom-vidvidav-na-velykden-hram-foto.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що коронавірус черговий масовий психоз і не більш небезпечний за інші звичні сезонні віруси. Лукашенко власним прикладом вирішив показати, що коронавірусу боятися не треба. Президент Білорусі разом зі своїм сином Миколою відвідав на Великдень Свято-Благовіщенський Ляденський храм.

Прес-служба білоруського президента на офіційному сайті повідомила, що Лукашенко на Великдень на відміну від різдвяних свят відвідує невеликі церкви, які розташовані за межами Мінська.

Свято-Благовіщенський Ляденський храм розташований на території чоловічого монастиря у селі Малі Ляди.

Лукашенко заявив, що білоруси молодці, бо переживають коронавірус без паніки. Хто хоче поберегтися, той залишився на Великдень вдома або разом із родиною вибрався на природу. Громадяни, які встигли виробити імунітет проти коронавірусу, сміливіші і приходять на Великдень до храмів.

Лукашенко додав, що відвідував, і буде відвідувати храми у Великдень, тому що вважає цей день великим святом. І додав, що коронавірус не змусить його змінити життєві принципи.

Лукашенко також сказав, що не підтримує тих, хто закрив доступ людям до храмів. На думку Лукашенка, білоруси переживають віруси щорічно.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко під час нещодавньої наради заявив, що коронавірус — це гарний урок для наркоманів і курців. На думку Лукашенка, імунна система людини без шкідливих звичок здатна самостійно перемогти будь-який вірус, у тому числі і коронавірус.