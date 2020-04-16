Олександр Лукашенко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n136871-lukashenko-koronavirus-ce-garnyy-urok-dlya-narkomaniv-i-kurciv.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відомий своїм скептичним ставленням до проблеми пандемії коронавірусу, вважає, що епідемія буде гарним уроком для наркоманів і курців.

Лукашенко додав, що коронавірусна хвороба може викликати важку форму пневмонії. Тому у людей, імунна система яких підірвана згубними звичками, хвороба протікає з ускладненнями. Таку заяву Лукашенко зробив сьогодні під час наради, присвяченої питанням амністії і помилування осіб, які були засуджені за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків

Лукашенко закликав усіх наркоманів задуматися і переглянути життєві цінності після пандемії коронавірусу.

Згідно з останніми даними, в Білорусі коронавірусом заразилися 4 тис. 204 особи. Швидке поширення інфекції пов’язано з тим, що в країні так і не був введений карантин.

Тим часом, президент Білорусі став один із головних героїв статті «Страусовий альянс»: лідери заперечують загрозу коронавірусу", яку опублікувало видання Financial Times. У той час, коли весь світ веде боротьбу з пандемією коронавірусу, президенти Білорусі, Туркменістану, Бразилії та Нікарагуа не хочуть визнавати небезпеку епідемії.

Журналісти нагадали методи лікування коронавірусу від Лукашенка. Президент Білорусі вважає, що найкращими ліками від будь-якого вірусу є трактор, поле, сауна, хокей і футбол.

Як раніше писав «Ракурс», Рада міністрів Білорусі прийняв постанову про заборону на три місяці вивезення за межі країни гречки, гречаної крупи, часнику і цибулі.