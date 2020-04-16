СБУ затримала фігуранта справи генерала Шайтанова. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n136870-sprava-generala-shaytanova-sbu-zatrymala-kolyshnogo-biycya-alfy-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала у Києві фігуранта справи генерала Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Сьогодні правоохоронці затримали колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником російської спецслужби РФ Єгоровим. В оселі екс-спецназівця виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. Про це 16 квітня повідомив прес-центр СБУ.

За місцем проживання фігуранта виявили та вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та дві гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, три гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тис. набоїв різного калібру.

Вилучені зброю та боєприпаси направили експертам. Затриманому екс-бійцю «Альфи» повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тим часом журналіст Володимир Бойко у Telegram пише, що голова Служби безпеки України Іван Баканов в останній момент заблокував публікацію указу президента Володимира Зеленського про призначення колишнього начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Це сталося у після того, як затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в роботі на російські спецслужби. За інформацією журналіста, наразі контррозвідка перевіряє ще 12 офіцерів СБУ з числа найближчого кола Шайтанова — зокрема Петрова.

Один з «шайтанят» 15 квітня був затриманий після обшуку, у ході якого знайшли зброю, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Валерію Шайтанову, той перебуватиме в СІЗО до 14 червня 2020 року включно.