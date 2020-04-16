СБУ задержала фигуранта дела генерала Шайтанова. Фото: slovoidilo.ua

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Служба безопасности Украины задержала в Киеве фигуранта дела генерала Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на ФСБ.

Сегодня правоохранители задержали бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником российской спецслужбы РФ Егоровым. В доме экс-спецназовца обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 16 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9 тыс. патронов различного калибра.

Изъятые оружие и боеприпасы направили экспертам. Задержанному экс-бойцу «Альфы» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем журналист Владимир Бойко в Telegram пишет, что председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в последний момент заблокировал публикацию указа президента Владимира Зеленского о назначении бывшего начальника Департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации. Это произошло после того, как задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. По информации журналиста, пока контрразведка проверяет еще 12 офицеров СБУ из числа ближайшего круга Шайтанова — в частности Петрова.

Один из «шайтанят» 15 апреля был задержан после обыска, в ходе которого нашли оружие, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля суд избрал меру пресечения генералу СБУ Валерию Шайтанову, тот будет находиться в СИЗО до 14 июня 2020 года включительно.