Ограбление произошло сегодня около 14.00, фото: Geoffrey Fairchild

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В Николаеве возле отделения банка на проспекте Мира трое грабителей в масках, угрожая оружием, отобрали у пострадавшего сумку с почти 2 млн грн.

Пострадавший перед этим вышел из этого отделения. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел сегодня около 14.00.

Злоумышленники оставили место ограбления на автомобиле «Опель» серебристого цвета. Сейчас их разыскивают правоохранители, проводится полицейская операция «Сирена».

Граждан, которые имеют информацию о преступниках или могут помочь в розыске этого автомобиля, правоохранители призывают сообщать по телефону 102.

По этиму инциденту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 15 апреля в Киеве взорвали банкомат «ПриватБанка».