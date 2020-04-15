Банкомат взорвали в Киеве. Фото:

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Ракурс

Взрыв в Киеве минувшей ночью произошел в Голосеевском районе столицы.

ЧП произошло в ночь на 15 апреля в помещении магазина на ул. В. Покотило, 7. Неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка», который находился в помещении магазина. Об этом сегодня сообщило сообщество «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции. Жители микрорайона в социальных сетях пишут, что слышали ночью сильный взрыв.

Издание «44.ua» пишет, что в пресс-службе «ПриватБанка» подтвердили информацию о взрыве.

Напомним, 10 апреля воры взорвали банкомат в Харькове. Злоумышленники похитили деньги и скрылись. В результате инцидента никто не пострадал.