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Банкомат взорвали в Киеве. Фото:
В Киеве неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» (ФОТО)https://racurs.ua/n136764-v-kieve-neizvestnye-vzorvali-bankomat-privatbanka-foto.htmlРакурс
Взрыв в Киеве минувшей ночью произошел в Голосеевском районе столицы.
ЧП произошло в ночь на 15 апреля в помещении магазина на ул. В. Покотило, 7. Неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка», который находился в помещении магазина. Об этом сегодня сообщило сообщество «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.
На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции. Жители микрорайона в социальных сетях пишут, что слышали ночью сильный взрыв.
Издание «44.ua» пишет, что в пресс-службе «ПриватБанка» подтвердили информацию о взрыве.
Напомним, 10 апреля воры взорвали банкомат в Харькове. Злоумышленники похитили деньги и скрылись. В результате инцидента никто не пострадал.
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