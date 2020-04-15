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Ракурс
Банкомат підірвали в Києві. Фото:

У Києві невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку» (ФОТО)

15 кві 2020, 11:45
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Вибух у Києві минулої ночі стався в Голосіївському районі столиці.

Надзвичайна подія сталася у ніч на 15 квітня у приміщенні магазину на вул. В. Покотила, 7. Невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку», який знаходився в приміщенні магазину. Про це сьогодні повідомила спільнота «Київ оперативний» на власній сторінці у Facebook.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група поліції. Жителі мікрорайону у соціальних мережах пишуть, що чули вночі сильний вибух.

Видання «44.ua» пише, що в прес-службі «ПриватБанку» підтвердили інформацію про вибух.

Підірвали банкомат. Фото ГО «Вартові Голосієво»

Підірвали банкомат. Фото ГО «Вартові Голосієво»

Підірвали банкомат. Фото ГО «Вартові Голосієво»

Нагадаємо, 10 квітня злодії підірвали банкомат у Харкові. Зловмисники викрали гроші та втекли. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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