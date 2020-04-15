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Банкомат підірвали в Києві. Фото:
У Києві невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136764-u-kyievi-nevidomi-pidirvaly-bankomat-pryvatbanku-foto.htmlРакурс
Вибух у Києві минулої ночі стався в Голосіївському районі столиці.
Надзвичайна подія сталася у ніч на 15 квітня у приміщенні магазину на вул. В. Покотила, 7. Невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку», який знаходився в приміщенні магазину. Про це сьогодні повідомила спільнота «Київ оперативний» на власній сторінці у Facebook.
На місці злочину працювала слідчо-оперативна група поліції. Жителі мікрорайону у соціальних мережах пишуть, що чули вночі сильний вибух.
Видання «44.ua» пише, що в прес-службі «ПриватБанку» підтвердили інформацію про вибух.
Нагадаємо, 10 квітня злодії підірвали банкомат у Харкові. Зловмисники викрали гроші та втекли. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
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