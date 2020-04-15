Пожежа в Чорнобилі. Фото: REUTERS

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Пожежа в Чорнобилі, яка горіла 11 днів, наразі ліквідована. Проте на території зони відчуження ще є осередки тління, які зараз гасять рятувальники. Радіаційний фон у Києві і області в нормі.

Тліючі пеньки і деревину гасять на території Корогодського, Детятківского, Паришівського і Денисовецкого лісництв. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, до гасіння залучено понад 500 осіб і 124 одиниці техніки, з них від ГСЧС 410 осіб особового складу та 86 одиниць техніки. Також інженерною технікою створено 158 км мінералізованих смуг. Як пояснив заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, ці смуги створені для розмежування кварталів лісу, щоб можна було швидко ліквідувати пожежу. Також, за його словами, під час гасіння пожеж були використані безпілотники, за допомогою яких виявлялися осередки загоряння, яких не було видно з землі.

Заступник глави МВС зазначив, що на даний момент затримані двоє підозрюваних, які могли підпалити суху траву, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Ведеться слідство, але запобіжний захід підозрюваним ще не обирали.

За попередніми даними, один підозрюваний забув повністю загасити багаття, а залишки тліючого вугілля висипав на суху траву за селом. Інший підпалив сміття і траву у трьох місцях, після чого ситуація вийшла з-під контролю.

Як повідомлялося, у гасінні пожежі допоміг дощ, який почався ввечері 13 квітня. Таким чином вогонь не встиг дістатися до військових складів боєприпасів, розподільного блоку Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), об'єктів «Укриття» і «Вектор» і сховища радіоактивних відходів.