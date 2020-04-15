Віктор Ляшко / Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136762-bez-karantynu-v-ukrayini-vje-bulo-b-ponad-17-tys-infikovanyh-covid-19-lyashko.html

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Карантин в Україні вже приніс позитивні результати. Зокрема, значно скоротилася кількість заражених грипом та грипоподібними захворюваннями, не враховуючи коронавірусної інфекції. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зараз ми бачимо стрімке падіння. Це дало нам можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії, де повинні боротися з грипом та пневмоніями, що дозволяє перепрофілювати лікарні, — зазначив Ляшко в інтерв’ю НВ.

Окрім цього, чиновник Міністерства охорони здоров’я розповів про те, скільки б нині було інфікованих, якщо б в Україні не запровадили обмежувальні заходи.

Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, то, станом на 12 квітня, ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих, — сказав Ляшко.

Він додав, що темпи зростання кількості інфікованих COVID-19 в Україні зараз повільніші, аніж в сусідніх країнах Європи.

Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тис. інфікованих коронавірусом ми пройшли за дев’ять днів. Італія — за п’ять днів. Тепер давайте подивимося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п’ять-сім днів… У нас перша тисяча була 4 квітня, — нагадав Ляшко.

На його думку, нормально, якщо в Україні до кінця квітня буде 10 тис. хворих на коронавірусну інфекцію.