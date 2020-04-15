Коронавирус в Украине: Без карантина уже было бы свыше 17 тыс. инфицированных - Ляшко / Фото: 5 канал

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Карантин в Украине уже принес положительные результаты. В частности, значительно сократилось количество зараженных гриппом и гриппоподобными заболеваниями, не считая коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сейчас мы видим стремительное падение. Это дало нам возможность высвободить места в отделениях интенсивной терапии, где должны бороться с гриппом и пневмониями, что позволяет перепрофилировать больницу, — отметил Ляшко в интервью НВ.

Кроме этого, чиновник Министерства здравоохранения рассказал о том, сколько бы сейчас было инфицированных, если бы в Украине не ввели ограничительные меры.

Если мы посмотрим на наше февральское математическое моделирование, то, по состоянию на 12 апреля, у нас было бы около 17 тыс. коронавирусных больных, — сказал Ляшко.

Он добавил, что темпы роста числа инфицированных COVID-19 в Украине сейчас более медленнее, нежели в других странах Европы.

Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. инфицированных коронавирусом мы прошли за девять дней. Италия — за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1000 до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней… У нас первая тысяча была 4 апреля, — напомнил Ляшко.

Чиновник считает нормальным показатель в 10 тис. заболевших коронавирусной инфекцией на конец апреля.