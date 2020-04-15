В Украине 3 тыс. 764 больных коронавирусом

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 тыс. 764 человек, из них 260 детей и 684 медицинских работника. За последние сутки инфицирование COVID-19 подтвердили еще у 392 человек.

Среди новых больных были госпитализированы 120 человек, из них семеро детей и 10 медработников. Об этом во время онлайн-брифинга 15 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что 14 апреля выздоровели 24 инфицированных, еще 10 умерли. Всего в Украине зафиксировано уже 108 смертей от коронавируса, еще 143 человека излечились.

Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, настоятельно призываем всех нас отпраздновать Пасху дома. Власти обеспечили полную возможность для онлайн-трансляций и телевизионных трансляций, — отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, наибольшее количество больных за прошедшие сутки было зарегистрировано в Киеве — 61 человек. Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:

Винницкая область — 241 случай (12 выздоровели)

Волынская область — 100 случаев (трое выздоровели)

Днепропетровская область — 74 случая (восемь выздоровели)

Донецкая область — 12 случаев (один выздоровел)

Житомирская область — 130 случаев (один выздоровел)

Закарпатская область — 110 случаев (12 выздоровели)

Запорожская область — 99 случаев (12 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 356 случаев (18 выздоровели)

г. Киев — 612 случаев;

Киевская область — 230 случаев (12 выздоровели)

Кировоградская область — 192 случая;

Львовская область — 152 случая (шесть выздоровели)

Луганская область — четыре случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 70 случаев;

Полтавская область — 27 случаев (трое выздоровели)

Ровенская область — 173 случая (восемь выздоровели)

Сумская область — 77 случаев (двое выздоровели)

Тернопольская область — 287 случаев (15 выздоровели)

Харьковская область — 25 случаев (один выздоровел)

Херсонская область — 41 случай (один выздоровел)

Хмельницкая область — 34 случая (трое выздоровели)

Черкасская область — 105 случаев (четверо выздоровели)

Черновицкая область — 589 случаев (21 выздоровел)

Черниговская область — 10 случаев.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 145 пациентов. Всего госпитализированы 1 тыс. 368 человек, из них 59 детей. В целом в Украине сделано 39 тыс. 84 тестов на коронавирус методом ПЦР.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в государстве с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в определенной степени стабилизируется.