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В Україні 3 тис. 764 хворих на коронавірус
Антирекорд COVID-19: в Україні за добу зафіксували майже 400 нових хворих на коронавірус (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n136752-antyrekord-covid-19-v-ukrayini-za-dobu-zafiksuvaly-mayje-400-novyh-hvoryh-na-koronavirus-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований вже у 3 тис. 764 осіб, з них 260 дітей та 684 медичних працівників. За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили ще у 392 осіб.
Серед нових хворих було госпіталізовано 120 осіб, з них семеро дітей та 10 медпрацівників. Про це під час онлайн-брифінгу 15 квітня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він зазначив, що протягом 14 квітня одужали 24 інфікованих, ще 10 померли. Загалом в Україні зафіксовано вже 108 смертей від коронавірусу, ще 143 людини вилікувалися.
Зважаючи на антирекорд щодо кількості захворювань, наполегливо закликаємо усіх нас відсвяткувати Великдень вдома. Влада забезпечила повну можливість онлайн-трансляцій та телевізійних трансляцій, — зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, найбільша кількість хворих за минулу добу була зареєстрована у Києві — 61 особа. Наразі в Україні така статистика хворих на коронавірус:
- Вінницька область — 241 випадок (12 одужали);
- Волинська область — 100 випадків (троє одужали);
- Дніпропетровська область — 74 випадки (восьмеро одужали);
- Донецька область — 12 випадків (один одужав);
- Житомирська область — 130 випадків (один одужав);
- Закарпатська область — 110 випадків (12 одужали);
- Запорізька область — 99 випадків (12 одужали);
- Івано-Франківська область — 356 випадків (18 одужали);
- м. Київ — 612 випадків;
- Київська область — 230 випадків (12 одужали);
- Кіровоградська область — 192 випадки;
- Львівська область — 152 випадки (шестеро одужали);
- Луганська область — чотири випадки;
- Миколаївська область — 14 випадків;
- Одеська область — 70 випадків;
- Полтавська область — 27 випадків (троє одужали);
- Рівненська область — 173 випадки (восьмеро одужали);
- Сумська область — 77 випадків (двоє одужали);
- Тернопільська область — 287 випадків (15 одужали);
- Харківська область — 25 випадків (один одужав);
- Херсонська область — 41 випадок (один одужав);
- Хмельницька область — 34 випадки (троє одужали);
- Черкаська область — 105 випадків (четверо одужали);
- Чернівецька область — 589 випадків (21 одужав);
- Чернігівська область — 10 випадків.
На амбулаторному лікуванні перебувають 2 тис. 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 тис. 368 осіб, з них 59 дітей. Загалом в Україні досліджено 39 тис. 84 зразки на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в державі із зараженням коронавірусною інфекцією COVID-19 певною мірою стабілізується.
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