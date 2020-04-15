Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n136751-tramp-vyrishyv-pryzupynyty-finansuvannya-vooz-cherez-pryhovuvannya-poshyrennya-koronavirusu.html

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США вирішили припинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про відповідне рішення президент США Дональд Трамп заявив під час прес-конференції у Білому дому, повідомляє «Бі-бі-сі».

За його словами, призупинення фінансування ВООЗ діятиме, доки не буде розслідувано «приховування поширення коронавірусу та помилки у реагуванні на нього».

Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, обробити та поділитися нею в належний спосіб, — заявив Трамп.

За його словами, світ розраховує, що ВООЗ співпрацюватиме з країнами для того, щоб точна інформація про загрози здоров’ю поширювалася своєчасно, а якщо цього не відбувається — самостійно доносити правдиву інформацію про те, що відбувається.

Натомість у ситуації з коронавірусом, вважає президент США, ВООЗ поширювала «китайську дезінформацію», що призвело до більш масштабних наслідків пандемії. Зокрема, країни світу, керуючись рекомендаціями ВООЗ, продовжували тримати свої кордони відкритими для Китаю, зазначив президент США.

ВООЗ не виконала цей свій основний борг і повинна понести відповідальність, — наголосив Трамп.

США є найбільшим спонсором ВООЗ. Минулого року організація отримала від цієї країни 400 млн дол. фінансування, що становить 15% бюджету ВООЗ.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно заявили, що пік захворюваності на коронавірус ще попереду.