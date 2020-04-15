На Донбасі поранені бійці ООС. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136750-na-donbasi-boyovyky-gatyly-z-granatometiv-i-kulemetiv-poraneni-troie-biyciv-oos.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває вже шість років. Практично кожного дня бойовики і російські найманці обстрілюють позиції українських військових. За минулу добу, 14 квітня, було зафіксовано дев’ять обстрілів зі сторони окупантів.

Бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє українських військових були поранені, один воїн отримав бойову травму. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, втрати російських бойовиків уточнюються.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Також в штабі ООС додали, що серед військових не зафіксовані нові випадки інфікування коронавірусом.

Як писав «Ракурс», бойові дії на Донбасі розпочалися шість років тому 14 квітня. Так звана активна фаза АТО стартувала у відповідь на захоплення у квітні 2014 року російськими окупантами українських міст — Слов’янська, Краматорська і Дружківки.