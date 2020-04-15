Пандемія коронавірусу триває

https://racurs.ua/ua/n136749-epidemiya-koronavirusu-kilkist-vypadkiv-zahvoruvannya-perevyschyla-2-mln-karta.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили вже у понад 2 млн людей у світі.

З них понад 130,5 тис. померли, понад 482 тис. — вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Найбільше випадків коронавірусу наразі виявлено у США — понад 614 тис., з них майже 30 тис. померли.

На другому місці у цьому сумному «рейтингу» Іспанія, де зафіксовано понад 174 тис. випадків інфікування та понад 18,2 тис. смертей. Третьою країною за кількістю встановлених випадків коронавірусу є Італія — понад 162 тис., понад 21 тис. людей померли.

На четвертому місці — Франція з понад 143 тис. випадків коронавірусу, з яких понад 15,7 тис. призвели до смерті інфікованих.

Таким чином, вже у чотирьох країнах світу кількість померлих інфікованих коронавірусом осіб перевищила 15 тис.

Китай, який вважається джерелом коронавірусу, на сьогодні є вже сьомою країною за кількістю офіційно виявлених випадків коронавірусу — понад 84,3 тис. Наразі там фіксується порівняно невелика кількість нових випадків захворювання.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я попереджають, що пік захворюваності на коронавірус ще попереду.