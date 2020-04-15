У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136748-epidemiya-koronavirusu-moje-zalyshyty-pislya-sebe-bezlich-nervovo-psyhichnyh-problem-ucheni.html

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Після пандемії коронавірусу можуть залишитися або виникнути безліч нервово-психічних проблем серед людей, які відновлюватимуться після інфекції COVID-19.

Про це учені зі Школи медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) попереджають у статті, опублікованій у виданні Brain, Behavior, and Immunity, повідомляє прес-служба вишу.

Минулі пандемії показали, що різні типи нервово-психічних симптомів, таких як енцефалопатія, зміни настрою, психоз, нервово-м'язові дисфункції або демієлінізуючі процеси, можуть супроводжувати гостру вірусну інфекцію або можуть послідувати за інфекцією протягом тижнів, місяців або довше у пацієнтів, що видужали, — попереджають учені.

Енцефалопатія — це загальний термін для будь-якого пошкодження, яке змінює функції або структуру мозку, і, отже, психічний стан людини. Демієлінізація — це втрата захисної мієлінової оболонки нервових клітин, що призводить до неврологічних проблем.

COVID-19 є значним психологічним стресом як для людей, так і для громад, — наголошують учені. — Є страх перед хворобою, смертю та невпевненістю у майбутньому. Ця пандемія є потенційним джерелом прямої та опосередкованої травматизації для всіх.

Але не менш важливими є наслідки впливу самого вірусу на центральну нервову систему (ЦНС) людини та пов’язаних з цим нервово-психічних проблем, наголошують учені.

Вони зазначають, що дослідження минулих респіраторних вірусних пандемій вказують на різноманітні типи нервово-психічних симптомів, у тому числі підвищену захворюваність на безсоння, тривожність, депресію, манію, а також суїцидальність та делірій, які супроводжували пандемії грипу у XVIII-XIX ст.

Так само і під час останніх вірусних спалахів, таких як SARS-CoV-1 (атипова пневмонія) у 2003 році, H1N1 у 2009 році та MERS-CoV у 2012 році, з’явилися повідомлення про більш високі показники нарколепсії, судоми, енцефаліту (запалення мозку), синдрому Гійєна-Барре та інших неврологічних порушень.

У звітах вже є повідомлення про гострі симптоми, пов’язані з центральною нервовою системою, у людей, уражених COVID-19, — зазначають учені.

Зокрема, вже є повідомлення про більшу частоту інсультів у важко інфікованих пацієнтів у китайському місті Ухані, разом із делірієм та втратою відчуттів нюху і смаку.

На думку авторів статті, нервово-психічні наслідки нинішньої пандемії коронавірусу ще не відомі, але, ймовірно, будуть значущими і триватимуть роками.

Наша стаття спрямована на те, щоб привернути увагу медичної спільноти до необхідності проведення моніторингу та досліджень для пом’якшення таких наслідків, а не для того, щоб викликати паніку серед осіб, чиє життя вже сильно постраждало від цієї пандемії, — наголошують учені.

Нагадаємо, у ВООЗ попереджають, що пік захворюваності на коронавірус ще попереду.