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Ракурс
Коронавірус продовжує поширюватися світом

Момент зараження коронавірусом зафіксували за допомогою мікроскопа (ФОТО)

13 кві 2020, 23:25
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Момент зараження коронавірусом SARS-CoV-2 бразильські учені зафіксували на зроблених за допомогою електронного мікроскопа фотознімках.

За словами вчених, на цих знімках можна побачити момент, коли вірус проникає у клітину й заражає її. Знімки опубліковані на сайті Фонду Освальдо Круз (Бразилія).

На опублікованих ученими зображеннях можна побачити, як темні точки проникають в цитоплазму клітини, всередині якої розташоване її ядро з генетичним матеріалом.

Останні знімок показує скупчення частинок збудника інфекції в інфікованій клітині.

Зазначається, що ці знімки були зроблені під час дослідження реплікації вірусу. Він на знімках заражає не людські клітини, а клітини зеленої мартишки. Генетичні матеріали цього виду мавп часто використовують для наукових досліджень.

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Фото: IOC/Fiocruz

Нагадаємо, учені з Південної Кореї виявили 38 антитіл, які можуть нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2. Тепер ці антитіла поглиблено вивчать у лабораторіях, зокрема — у тестах із тваринами.

Джерело: Ракурс


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