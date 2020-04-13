Момент зараження коронавірусом зафіксували за допомогою мікроскопа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136688-moment-zarajennya-koronavirusom-zafiksuvaly-za-dopomogou-mikroskopa-foto.htmlРакурс
Момент зараження коронавірусом SARS-CoV-2 бразильські учені зафіксували на зроблених за допомогою електронного мікроскопа фотознімках.
За словами вчених, на цих знімках можна побачити момент, коли вірус проникає у клітину й заражає її. Знімки опубліковані на сайті Фонду Освальдо Круз (Бразилія).
На опублікованих ученими зображеннях можна побачити, як темні точки проникають в цитоплазму клітини, всередині якої розташоване її ядро з генетичним матеріалом.
Останні знімок показує скупчення частинок збудника інфекції в інфікованій клітині.
Зазначається, що ці знімки були зроблені під час дослідження реплікації вірусу. Він на знімках заражає не людські клітини, а клітини зеленої мартишки. Генетичні матеріали цього виду мавп часто використовують для наукових досліджень.
Нагадаємо, учені з Південної Кореї виявили 38 антитіл, які можуть нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2. Тепер ці антитіла поглиблено вивчать у лабораторіях, зокрема — у тестах із тваринами.