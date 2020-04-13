Епідемія коронавірусу: учені встановили 38 антитіл, які можуть нейтралізувати SARS-CoV-2

У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136685-epidemiya-koronavirusu-ucheni-vstanovyly-38-antytil-yaki-mojut-neytralizuvaty-sars-cov-2.html

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Учені з Південної Кореї встановили 38 антитіл, які можуть нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це сьогодні заявив Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї, повідомляє агентство Yonhap.

Зазначається, що антитіла були отримані з крові пацієнтів, хворих на COVID-19.

Корисні властивості цих антитіл можуть бути використані для лікування інших пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Усі отримані зразки, особливо 14 з них, мають сильні нейтралізуючі коронавірус властивості, — наголошують у корейському медичному відомстві.

Невдовзі учені планують провести поглиблені тести для більш детального вивчення здатності цих антитіл протистояти коронавірусу. Зокрема, ефективність антитіл перевірять на лабораторних тваринах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно пообіцяв, що винахіднику вакцини від коронавірусу виплатять 1 млн доларів.