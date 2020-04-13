14 квітня свято: що можна робити, головні прикмети

14 квітня – другий день Страсного тижня, фото: Sohati

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Ракурс

14 квітня для православних християн є Великим вівторком — другим днем Страсного тижня, останнього тижня перед Великоднем.

В цей день церква згадує викриття Господом книжників і фарисеїв, а також його розмови й притчі, сказані в цей день в Єрусалимському храмі.

За народними традиціями, у вівторок Страсного тижня жінки перуть білизну, чистять килими та готують святкове вбрання до Великодня.

Також у цей день православні віряни вшановують пам’ять преподобної Марії Єгипетської, котра близько 50 років провела в пустелі в усамітненні та молитвах, ведучи аскетичний спосіб життя. Марія Єгипетська вважається покровителькою жінок, що каються.

Вважається, що в цей день не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого. Також вважається, що цього дня не потрібно грішити обжерливістю — варто їсти просту їжу.

За народними повір’ями, 14 квітня не можна нічого різати чи стригти. Крім того, чоловікам не можна працювати або щось планувати, оскільки потім усі плани можуть зруйнуватися.

Народні прикмети 14 квітня щодо погоди передбачають:

якщо в цей день розіллється велика вода, то потрібно чекати великих трав і раннього покосу по весні;

якщо вночі зірок не видно — на теплу погоду;

якщо по небу пливуть сині хмари — до тепла і дощу;

якщо худоба 14 квітня дуже сильно кричить — слід чекати негоди;

якщо цього дня гроза — літо буде посушливим.

Нагадаємо, в України карантин на Великдень пом’якшувати не планують.