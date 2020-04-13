Триває будівництво метрополітену на Виноградар, фото: КМДА

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Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, яке показує, як здійснюються будівельні роботи зі спорудження лінії метрополітену до житлового масиву Виноградар, розташованого в Подільському районі міста. Там тривають роботи з будівництва двох станцій метро — «Мостицької» та «Проспекта Правди».

Так, показано, як тривають роботи зі збирання прохідницького комплексу німецької компанії Herrenknecht для прокладання тунелю під нові станції. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Саме такі комплекси використовують для будівництва тунелів метрополітену в багатьох країнах світу, — наголосив Кличко.

Довжина цього прохідницького комплексу становитиме 96 м, вага тунелепрохідницького щита — понад 200 тонн.

Він має орієнтовно за шість місяців прокласти майже 1,3 км тунелю від станції «Мостицька» до станції «Сирець».

Також тривають активні роботи з розробки котловану від «Мостицької» до «Проспекту правди». Тунель тут буде двоярусним, це пов’язано з особливостями інфраструктури району.

Очікується, що ці дві станції метро відкриють у грудні 2021 року.

Нагадаємо, на початку березня на першій станції столичного метрополітену запустили мобільний зв’язок 4G.