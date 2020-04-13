У більшості регіонів України 14 квітня очікуються дощі

https://racurs.ua/ua/n136682-pogoda-v-ukrayini-na-14-kvitnya-u-bilshosti-regioniv-doschytyme-karta.html

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Погода в Україні 14 квітня буде в більшості регіонів холоднішою, ніж минулої доби.

На більшості території нашої держави, окрім частини східних областей, очікуються дощі, можливий мокрий сніг. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

14 квітня у більшості областей країни очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту синоптики прогнозують заморозки, в Карпатах — значний мокрий сніг.

У Києві 14 квітня протягом доби очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах +4…+6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Львові також протягом доби очікується сніг та мокрий сніг. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +6…+8°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі опади не очікуються, вдень синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі становитиме +5…+7°, вдень — +15…+17°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі також вночі опади не очікуються, вдень — дощ. Вночі термометри покажуть +5…+7°, вдень — +15…+17°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові ніч мине без опадів, вдень — дощитиме. Температура вночі опуститься до +4…+6°, вдень — підніметься до +15…+17°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вночі очікується сніг та мокрий сніг, вдень — дощ. Вночі температура становитиме +3…+5°, вдень — +7…+9°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 квітня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні в більшості регіонів України спостерігається штормовий вітер швидкістю до 15−20 м/с.