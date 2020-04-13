В большинстве регионов Украины 14 апреля ожидаются дожди

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Ракурс

Погода в Украине 14 апреля будет в большинстве регионов более холодной, чем прошедшие сутки.

На большинстве территории нашего государства, кроме части восточных областей, ожидаются дожди, возможен мокрый снег. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

14 апреля в большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки, в Карпатах — значительный мокрый снег.

В Киеве 14 апреля в течение суток ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах +4…+6°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове также в течение суток ожидается снег и мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до +6…+8°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью осадков не ожидается, днем​​синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 °, днем — +15…+17°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре также ночью осадков не ожидается, днем — дождь. Ночью термометры покажут +5…+7°, днем — +15…+17°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночь пройдет без осадков, днем — дождь. Температура ночью опустится до +4…+6°, днем — поднимется до +15…+17°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночью ожидается снег и мокрый снег, днем — дождь. Ночью температура составит +3…+5°, днем — +7…+9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 апреля будет довольно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины наблюдается штормовой ветер скоростью до 15−20 м/с.