В Украине штормовой ветер. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n136643-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-preduprejdaut-o-silnom-vetre-i-zamorozkah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 апреля ухудшится. В большинстве областей ожидается штормовой ветер до 15−20 м/с.

Сильный ветер будет наблюдаться почти по всей территории страны, кроме Закарпатской, Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Такие порывы ветра соответствуют первому уровню опасности. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также, по данным синоптиков, в Киеве и Киевской области ночью 13 апреля ожидаются заморозки. В Киеве температура воздуха опустится до 0−2°, в Киевской области — до 0−5°. Кроме того, заморозки на поверхности почвы ожидаются ночью 14 апреля в восточных областях.

Отметим, что 13 апреля погода в Украине в основном будет теплой. В Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, без осадков. Такая же погода будет в центральной, южной и северной части страны. На западе столбики термометров покажут до +22°, но будут дожди. На востоке страны будет несколько холоднее, в Луганской и Донецкой областях обещают до +14−16°.

Напомним, американские ученые разработали методику, которая позволит делать прогнозы погоды сразу на 14−15 дней.