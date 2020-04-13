В Україні штормовий вітер. Фото: Pexels

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Погода в Україні 13 квітня погіршиться. У більшості областей очікується штормовий вітер до 15−20 м/с.

Сильний вітер спостерігатиметься майже по всій території країни, окрім Закарпатської, Донецької та Луганської областей, а також Криму. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Такі пориви вітру відповідають першому рівню небезпечності. Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також, за даними синоптиків, у Києві та Київській області вночі 13 квітня очікуються заморозки. У Києві температура повітря опуститься до 0−2°, у Київській області — до 0−5°. Окрім того, заморозки на поверхні ґрунту очікуються вночі 14 квітня у східних областях.

Зазначимо, що 13 квітня погода в Україні здебільшого буде теплою. У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +20°, без опадів. Така ж погода буде у центральній, південній та північній частині країни. На заході стовпчики термометрів покажуть до +22°, але передбачаються дощі. На сході країни буде дещо холодніше, у Луганській та Донецькій областях буде +14−16°.

Нагадаємо, американські вчені розробили методику, яка дозволить робити прогнози погоди одразу на 14−15 днів.