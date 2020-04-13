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Полиция расследует избиение девушки на Киевщине, фото: «Киев Оперативный»
Несовершеннолетнюю жительницу Киевщины избили трое сверстников, опубликовав видеозапись своих действий в Интернетеhttps://racurs.ua/n136681-nesovershennoletnuu-jitelnicu-kievschiny-izbili-troe-sverstnikov-opublikovav-videozapis-svoih.htmlРакурс
На Киевщине 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское избили трое ее сверстников. Свои действия они сняли на видео, которое опубликовали в интернете.
В результате видеозапись попал в поле зрения сотрудников Ирпенского отдела полиции, которые внесли информацию об этом инциденте в Единый учет и начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Правоохранители установили личности пострадавшей и обидчиц.
Пострадавшая, которая является студенткой колледжа, рассказала правоохранителям обстоятельства инцидента. По ее словам, в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом.
Встречу увидели три девушки-сверстницы, с которыми она не поддерживает дружеских отношений.
Они попросили свою бывшую подругу отойти подальше в лес, после чего двое из них начали ее бить, а третья — снимать это на мобильный телефон.
Отмечается, что обидчицы требовали от потерпевшей, чтобы та оставила парня, которого «не достойна».
Потом ей пригрозили физической расправой в случае, если она об этом расскажет другим, — отмечают в полиции.
Квалификация этому инциденту будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств. Установлено, что это первый такой конфликт между этими девушками, ранее в отношении пострадавшей противоправных деяний указанные лица не совершали.
Сейчас состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное, она находится дома.
Напомним, в феврале в Житомирской области несовершеннолетние школьницы избили свою 14-летнюю подругу. Видео инцидента попало в интернет.
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