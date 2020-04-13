Полиция расследует избиение девушки на Киевщине, фото: «Киев Оперативный»

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На Киевщине 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское избили трое ее сверстников. Свои действия они сняли на видео, которое опубликовали в интернете.

В результате видеозапись попал в поле зрения сотрудников Ирпенского отдела полиции, которые внесли информацию об этом инциденте в Единый учет и начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили личности пострадавшей и обидчиц.

Пострадавшая, которая является студенткой колледжа, рассказала правоохранителям обстоятельства инцидента. По ее словам, в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом.

Встречу увидели три девушки-сверстницы, с которыми она не поддерживает дружеских отношений.

Они попросили свою бывшую подругу отойти подальше в лес, после чего двое из них начали ее бить, а третья — снимать это на мобильный телефон.

Отмечается, что обидчицы требовали от потерпевшей, чтобы та оставила парня, которого «не достойна».

Потом ей пригрозили физической расправой в случае, если она об этом расскажет другим, — отмечают в полиции.

Квалификация этому инциденту будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств. Установлено, что это первый такой конфликт между этими девушками, ранее в отношении пострадавшей противоправных деяний указанные лица не совершали.

Сейчас состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное, она находится дома.

Напомним, в феврале в Житомирской области несовершеннолетние школьницы избили свою 14-летнюю подругу. Видео инцидента попало в интернет.