Новости Бразилии: на Пасху статую Христа в Рио превратили в доктора, фото — https://ainews.kz

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Благодарность медикам за их борьбу с распространением коронавируса приобретает все новые формы. Статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро во время Пасхальной службы ненадолго «одели» в медицинский халат.

Организаторы акции выразили благодарность медикам со всего мира на португальском, испанском, английском, немецком, итальянском, китайском, французском, арабском и русском языках, написав слово «спасибо».

На службе в день католической Пасхи присутствовали из-за карантина только несколько духовников и журналистов. Во время молитвы на статую спроектировали изображение, которое символически превратило Иисуса во врача. Также на Христе появилось слово «спасибо», написанное на разных языках мира.

На 40-метровую фигуру Христа спроектировали и видео с бразильскими врачами, которые держат в руках листы с надписью «Мы остаемся здесь ради вас, останьтесь дома ради нас». В марте эта фраза стала международным флэшмобом.

Это не первый случай, когда знаменитый монумент превращается в социальное сообщение в связи с COVID-19. Статуя на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро — один из самых известных и популярных в мире монументов. 18 марта на статую спроектировали изображение флагов всех стран, пострадавших от пандемии. Рядом появилась надпись «Молимся вместе», написанная на разных языках.