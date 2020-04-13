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Ракурс
Сбыт огнестрельного оружия криминалитету наладил экс-беркутовец в Запорожье

В Запорожье экс-беркутовец «превращал» травматические пистолеты в боевые с целью сбыта (ФОТО, ВИДЕО)

13 апр 2020, 18:04
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Сбытом огнестрельного оружия занимался в Запорожье бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции «Беркут». Мужчину поймали «на горячем» оперативники Службы безопасности Украины во время продажи очередной партии боевых пистолетов, которые экс-беркутовец самостоятельно переделывал из травматических и стартовых. Об этом 13 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

Известно, что бывший спецназовец сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих структур Киева. Согласно предварительной версии следствия, злоумышленник помимо легальной работы занимался незаконным изготовлением огнестрельного оружия.

Клиентов он подыскивал на специализированных интернет-платформах и реализовывал с помощью личных связей в криминальных кругах Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей, — говорится в сообщении СБУ.

Продаж вогнепальної зброї криміналітету налагодив екс-беркутівець у Запоріжжі

Продаж вогнепальної зброї криміналітету налагодив екс-беркутівець у Запоріжжі

Продаж вогнепальної зброї криміналітету налагодив екс-беркутівець у Запоріжжі

Оперативники задержали злоумышленника в Запорожье при попытке продажи 10 стартовых пистолетов, переведенных в боевое состояние, и свыше 200 патронов к ним за 50 тыс. грн. Также в автомобиле задержанного изъяли еще один «модернизированный» пистолет.

Против экс-беркутовца открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: Ракурс


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